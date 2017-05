Ryan evita pronunciarse sobre Trump y Rusia

El presidente de la Cámara de Representantes dice que ‘es obvio que algunos quieren lastimar al presidente’

WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS (17/MAY/2017).- El presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Paul Ryan, evitó pronunciarse sobre la revelación de que el presidente Donald Trump buscó detener la investigación sobre la posible colusión entre su campaña electoral y Rusia.

"Necesitamos los hechos. Es obvio que alguna gente quiere lastimar al presidente, pero tenemos una obligación de llevar a cabo nuestra supervisión sin importar qué partido está en la Casa Blanca", dijo esta mañana a reporteros el legislador republicano.

Ryan dejó en claro que no apresurará juicios en torno a la nueva revelación hecha el martes por el diario The New York Times, insistiendo en la necesidad de contar con todas la información pertinente antes de hacer cualquier pronunciamiento.

Cuestionó empero el silencio del exdirector del FBI, James Comey, en torno al presunto pedido que le habría hecho Trump para abandonar la investigación en torno a su ex asesor de seguridad nacional, Michael Flynn.

"Hay muchas preguntas sin respuesta, y lo que le dije a los miembros (de su bancada), es que ahora es el tiempo de reunir toda la información pertinente. Nuestro trabajo es ser responsables, serios y enfocarnos en obtener los hechos. Eso es lo que el Congreso hace en la supervisión del poder Ejecutivo", apuntó.

De acuerdo con el diario neoyorquino, el pedido de Trump quedó contenido en un memorando escrito por Comey poco después de la reunión con el mandatario en la Casa Blanca en febrero pasado, un día después que Trump despidió a Flynn por mentir al vicepresidente Mike Pence.

"Espero que puedas ver el modo de dejar pasar esto, dejar ir a Flynn. Él es un buen hombre. Espero que puedas dejar pasar esto", dijo Trump de acuerdo al escrito de Comey y que un agente del FBI leyó a un reportero del Times.

Filtraciones de prensa revelaron que en un encuentro con Pence a propósito del encuentro que sostuvo con el embajador de Rusia ante la Casa Blanca, Flynn le ocultó que uno de los temas abordados con el diplomático fueron las sanciones a Rusia impuestas por la administración de Barack Obama.

Ryan dijo que apoyaba la solicitud hecha por el presidente del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, el republicano Jason Chaffetz, para que el FBI entregue todos los documentos que tiene sobre las comunicaciones entre el presidente y Comey.

Sin embargo, los demócratas reiteraron su escepticismo sobre los alcances de la solicitud de Chaffetz, aludiendo la lenta marcha con la que proceden las investigaciones sobre Rusia y la campaña de Trump en la cámara y el Senado, bajo el control de los republicanos.

El congresista Elijah Cummings, el demócrata de más alto rango en el Comité de Supervisión dio a conocer por separado en conferencia de prensa que los 33 demócratas en ese panel solicitaron de manera formal anoche al inicio de una investigación en torno a la nueva revelación.

"Estamos preocupados de que la continua falta de los republicanos en la cámara para tomar acción ante estos alegatos, resultará en un daño significativo en la fe que los estadunidenses tienen sobre la credibilidad e integridad de la cámara", dijo.