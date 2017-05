Prensa de EU critica incompetencia y arrogancia de Trump

El diario más importante de Los Angeles detalla las crisis del presidente desde que fue electo

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS (17/MAY/2017).- La administración del presidente Donald Trump va de una crisis a otra y su escape involuntario de una información de inteligencia encaja en un patrón más amplio de incompetencia general con arrogancia, afirmó Los Angeles Times.

Con el título de "La espiral descendente de Trump", el considerado más importante diario en el oeste de Estados Unidos señaló que contra lo que se esperaba al inicio de su administración Trump no ha crecido y ahora estamos viendo las consecuencias".

Cuando Donald Trump fue electo presidente hace seis meses, sus partidarios pensaron que pronto se convertiría en trabajo. Se rodeaba de gente inteligente, escuchaba atentamente sus consejos y se pensó que dirigiría su administración con la eficacia de un exitoso hombre de negocios, recordó el cotidiano.

En los asuntos internos, el presidente reunió a un grupo de miembros de la familia, ideólogos y perseguidores, algunos competentes, otros no, que rápidamente se dividieron en facciones en guerra que se empujaban por un fragmento de su corta capacidad de atención.

En política exterior, nombró a algunos de los mejores y más brillantes de la nación, como el asesor de seguridad nacional H. McMaster, pero no está claro cuánto de sus consejos ha absorbido el mandatario.

"Y ahora, el resultado es una administración que ha pasado de una crisis a otra", resumió el periódico angelino.

Según el diario de la capital estadunidense, el Washington Post, Donald Trump reveló informes de la inteligencia estadunidense acerca de que el autodenominado Estado Islámico (EI) ha ideado una "bomba delgada" escondida dentro de una computadora portátil, lo que no es un secreto, acotó.

"Tengo una gran información", habría dicho Trump a Lavrov, según el Post. En la cuenta del diario él (Trump) dio a funcionarios rusos detalles de la ciudad de donde la información se originó, para permitir que un servicio espía dedujera la fuente.

"Ese es un problema" agravado por el hecho de que la inteligencia provenía de un gobierno amistoso de inteligencia extranjera, identificado más tarde por el New York Times como Israel.

La Casa Blanca incluso tuvo que advertir a la CIA de que Trump podría haber explotado el secreto de un gobierno extranjero.

"Hay mucho más en juego aquí que la etiqueta de intercambio de información entre amigos. Estados Unidos depende en gran medida de los gobiernos extranjeros para el espionaje sobre el terreno contra terroristas en el Oriente Medio", consideró el diario neoyorquino.

"El costo para nosotros, sólo en el nivel de inteligencia, es la probabilidad de que no obtengamos información similar nuevamente, al menos por un tiempo", dijo el ex oficial de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), Paul Pillar.

"Los socios extranjeros dirán, Dios mío, aunque se nos den garantías de cuán cuidadosamente se usará nuestra información, mientras tengamos a este tipo en la parte superior que hace estas cosas, esas garantías estadunidenses no significan mucho", advirtió Pillar.

"(Trump) es muy inexperto, este es un mundo absolutamente nuevo para él", dijo el exdirector de la CIA (2006-2009), Michael Hayden, a la cadena estadunidense CNN. "Si le reprocho por algo, no es que no tenga experiencia, no tiene humildad ante su inexperiencia", declaró.

"Aquí hay un presidente que no parece prepararse en detalle, es un poco desdeñoso, incluso despectivo de los procesos normales de gobierno", agregó Hayden.

"(Él) parece ir a estos encuentros con, francamente, una auto-confianza injustificada en la capacidad de su persona para hacer que estas cosas salgan bien", destacó el exdirector de la CIA.

Así, cada uno de los errores de Trump (la prohibición para el ingreso de inmigrantes de países musulmanes, sus confusas propuestas sobre la salud y la política fiscal, más las controversias en torno a los despidos de Michael Flynn y James B. Comey) contribuyen a una crisis creciente.

La última arruga, este martes, fue la noticia de que Trump le había pedido al ahora exdirector de la Oficina Federal de Inteligencia (FBI) Comey que pusiera fin a la investigación sobre Flynn (exasesor de seguridad nacional) y sus nexos con Rusia, según las notas del exdirigente del FBI.

En privado, los republicanos en el Congreso se han quejado durante semanas sobre una Casa Blanca que no sabe lo que está haciendo. Ahora están empezando a hacer las quejas en público, aseguró Los Angeles Times.

"Ellos están en una espiral descendente en este momento", dijo el senador Bob Corker de Tennessee, que era una de las personas que Trump consideraba como un potencial vicepresidente.

El periódico angelino destacó que los jefes republicanos que normalmente tendrían la obligación de defender a su presidente "en su mayoría son silenciosos esta vez".

Trump ha creado sus propios problemas, y están lejos de terminar. Los republicanos se están uniendo a los demócratas para pedir grabaciones en cinta de las reuniones de la Casa Blanca (cuya existencia el presidente insinuó en un tweet).

Y ahora, una transcripción de lo que dijo a los rusos ha renovado su guerra contra las agencias de inteligencia estadunidenses, acusándoles de filtrar secretos, añadió Los Angeles Times.