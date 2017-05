Trump asegura estar facultado para divulgar información

Ante la gravedad de los hechos, el Senado solicita la transcripción de la conversación con los rusos

WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS (17/MAY/2017).- El presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró ayer que está facultado para dar la información que crea pertinente a posibles aliados, como ocurrió con los datos que proporcionó al canciller ruso, Serguéi Lavrov, durante su visita a la Casa Blanca la semana pasada, según reportó el lunes pasado The Washington Post.

A través de Twitter, la vía habitual de comunicación del mandatario, Trump indicó que “como presidente quería compartir con Rusia (en una reunión en la Casa Blanca abiertamente programada), lo que tengo derecho absoluto a hacer, hechos relativos con el terrorismo y la seguridad de vuelos. Razones humanitarias, además quiero que Rusia mantega su lucha conra ISIS (el Estado Islámico) y el terrorismo”.

Aunque no precisó el tipo de información, tampoco se tropezó en sus comentarios como lo hizo el lunes su asesor de Seguridad Nacional, H.R. McMaster, al señalar que el mandatario no difundió “fuentes, métodos u operaciones militares”, y justamente quien ahora ha dicho que “lo que el presidente trató con el ministro del exterior fue totalmente apropiado a la conversación y es congruente con el intercambio de información rutinario entre el mandatario y otros líderes con los que está involucrado”.

El polémico traspaso de información ha puesto los pelos de punta de varios funcionarios, como el congresista demócrata Al Green, quien ha promovido un juicio político (impeachment) contra Trump.

Por su parte, el senador republicano John McCain apuntó que las denuncias son “profundamente perturbadoras”. En tanto que el jefe del bloque demócrata en el Senado, Chuck Schumer, dijo que la gravedad de las denuncias hace necesario que “el Gobierno proporcione al Congreso la transcripción de la conversación del presidente Trump con funcionarios rusos”.

Por lo pronto, la comisión de Asuntos de Inteligencia de la Cámara de Representantes confirmó que el director de la CIA, Mike Pompeo, concurrirá a una audiencia el próximo martes.

Denuncian intervención con Comey

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, le pidió al jefe del FBI James Comey, a quien despidió la semana pasada, que “abandonara” una investigación sobre el ex asesor de seguridad nacional Michael Flynn, reveló ayer el diario The New York Times.

La solicitud del mandatario, que consta en un memorando confidencia de Comey citado por el diario, representa una interferencia directa en una investigación en curso y una posible obstrucción de la justicia.

Michael Flynn “es un buen tipo. Espero que pueda abandonar” esta investigación, habría dicho Trump a Comey durante una conversación en el salón oval el 14 de febrero, informó The York Times. “Espero que pueda ver el modo de dejar esto, de dejar ir a Flynn”.

Flynn, un general retirado que había asumido como asesor de seguridad nacional en el Gobierno de Trump cuando llegó a la Casa Blanca, el 20 de enero pasado, renunció a su cargo el 13 de febrero en medio de un escándalo por ocultar sus contactos con representantes del Kremlin.

Según The New York Times, el exjefe del FBI había adquirido el hábito de redactar memorandos sobre esas conversaciones con Donald Trump debido a que las percibía como “intentos inapropiados del presidente de influir en una investigación en curso”.

GUÍA

Otro escándalo para la lista del presidente republicano

¿Qué información compartió?

Según el diario The Washington Post, Trump reveló detalles secretos sobre la intención del Estado Islámico de colocar explosivos en laptops con el fin de hacer estallar aviones comerciales.

¿Cometió un delito?

Algunos expertos argumentan que al repetir información clasificada el presidente está desclasificándola, por lo que no se habría cometido ningún delito. No obstante, “el hecho de que tengas autoridad legal para hacer algo no significa que lo que hagas está bien”, dijo Cristina Rodríguez, profesora de Derecho en la Universidad de Columbia.

¿Qué reglas violó?

Otros expertos aseguran que divulgar un material tan secreto que el país no ha compartido entre sus aliados, y además a un adversario tan poderoso como Rusia, podría constituir una violación del juramento que hizo Trump en su investidura: “Preservar, proteger y defender” la Constitución, y compartir información clasificada con Moscú —acusada de interferir en las elecciones— podría considerarse una violación a su juramento.

¿El Congreso lo juzgará?

Los republicanos avalan a Trump, así que es poco probable que se pongan en marcha el procedimiento para un impeachment; pero la molestia de la opinión pública podría presionar al líder de la mayoría republicana en el Senado, quien tendría que sopesar esa inconformidad contra los intereses de su partido.

Se manifiestan por la visita de Erdogan a la Casa Blanca

Opositores del presidente de Turquía, Recep Tayip Erdogan, se concentran en el Parque Lafayette para expresar su rechazo durante las reuniones entre Erdogan y su homólogo estadounidense, Donald Trump, en la Casa Blanca, donde los mandatarios hablaron sobre la cooperación en la lucha la oposición turca a la armada estadounidense de las fuerzas kurdas en Siria. Pese a las diferencias que han manifestado en los últimos días, los dirigentes renovaron el apoyo a una alianza fundamental entre la OTAN y Turquía, contra el Estado Islámico.

