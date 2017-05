Oposición venezolana realiza caravanas de protesta entre regiones

Los manifestantes se trasladaron en caravanas en los 23 estados del país

CARACAS, VENEZUELA (13/MAY/2017).- Caravanas de automóviles atravesaron hoy distintas regiones de Venezuela, en una nueva manifestación contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro, que tuvo un desenlace distinto a las protestas de días anteriores.

La oposición logró llevar su mensaje de una región a otra en los 23 estados del país, luego que manifestantes se trasladaron en caravanas de autos de un lugar a otro, con sólo algunos incidentes aislados.

Los manifestantes lograron alcanzar su meta, en la continuación de las protestas contra el gobierno, que en cinco semanas han dejado 39 muertos, unos 800 heridos y casi dos mil detenidos.

La principal caravana salió del municipio de Chacao, en el este de Caracas, hasta el estado de Vargas, en la costa caribeña, y atravesó unos 15 kilómetros hasta su meta, en la calle principal El Trébol.

En el lugar coincidieron personas que venían de Caracas y los manifestantes locales, quienes escucharon las intervenciones de los diputados que estaban al frente de la caravana.

El diputado y primer vicepresidente de la Asamblea Nacional (congreso unicameral), Freddy Guevara, celebró que la demostración llegara a su destino, a pesar de varios obstáculos encontrados en el recorrido.

"Hoy hemos cumplido varios objetivos. Lo importante es tener claridad de por qué hacemos las cosas y lo que viene en el futuro. Hemos demostrado resistencia", aseveró.

Agregó que la movilización, con caravanas atravesando los 23 estados del país, se realizó en la mayor parte sin inconvenientes, hecho que consideró un avance en la lucha por la democracia y la libertad.

"Hoy demostramos gran movilización en toda Venezuela, con tractores, camiones y caballos en otros sitios. Vimos los puntos clave para tomar en caso de que Maduro se vuelva loco. Esta agenda de lucha va a escalar, va a aumentar y la presión requiere organización, disciplina y sumar a más venezolanos", acotó.

El diputado informó que para el próximo lunes se convocó a un nuevo plantón en todo el país, para bloquear desde temprano las principales vías de las regiones, una protesta que ya fue ensayada hace dos semanas, pero que ahora se realizará por más tiempo.

"Tomaremos las mismas vías de antes, pero por más tiempo. Demostraremos la capacidad de resistencia y que el país no arrancará si el pueblo no quiere que arranque. Tenemos muchos días en la calles, tenemos muchos presos, tenemos asesinados, pero no podemos abandonar la lucha", recalcó.

La diputada Delsa Solórzano señaló por su parte que la caravana a Vargas encontró puntos de control de la policía que intentaron detener la marcha, pero que finalmente les permitieron el paso.

"Éramos tantos y con tanta alegría que no nos reprimieron, porque ellos (policías) están despertando. Saben que esta lucha es también por ellos, por el futuro de los niños y de los abuelos. Los policías tienen que pensar que matar gente no es un trabajo, que reprimir no es un trabajo", sostuvo.

Las protestas cumplirán seis semanas el próximo martes, mientras Maduro señaló la noche del viernes que "sólo Dios sabe hasta cuándo".

"Estoy seguro que tarde o temprano derrotaremos a los violentos", manifestó el presidente, quien acusó a la oposición de matar a sus propios seguidores para crear un escándalo internacional.