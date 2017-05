Trump niega haber exigido lealtad a Comey

El presidente fue cuestionado sobre el tema en una entrevista con la cadena Fox News

ESTADOS UNIDOS (13/MAY/2017).- El despido del ex director del FBI, James Comey, sigue siendo una “piedra en el zapato” del presidente estadounidense, Donald Trump, quien negó ayer haberle exigido “lealtad” cuando llegó al poder en enero, como indican informes de prensa.

“No, no lo hice”, dijo Trump al ser cuestionado en una entrevista con la cadena Fox News si exigió lealtad a Comey antes de despedirlo, como afirmó el jueves pasado el diario The New York Times. “Pero no creo que fuera una mala pregunta que hacer. Creo que la lealtad al país, la lealtad a Estados Unidos, es importante. Todo depende de cómo definas la lealtad”.

Trump no quiso confirmar si tiene grabaciones de las conversaciones que mantuvo con Comey, al ser preguntado por el tuit que envió unas horas antes, en el que dijo que “más le valía” al ex director del FBI que no hubiera “cintas” de esas charlas “antes de que él empiece a filtrar a la prensa” su versión de los hechos.

Sin embargo, a Comey le tienen sin cuidado las amenazas del mandatario, según revelaron fuentes cercanas al ex funcionario. “Si hay una cinta, no hay nada de que preocuparse”, aseguró la fuente a CNN, mientras que otra indicó a la cadena NBC que “ojalá haya cintas. Eso sería perfecto”.

En su página web, el Buró Federal de Investigaciones (FBI) dice que, para mantener su independencia, sus funcionarios solo deben jurar lealtad a la Constitución estadounidense, no a un presidente, porque lo contrario “puede llevar fácilmente a la tiranía”.

Vaticinan cambios en el equipo de prensa

El presidente Donald Trump planea hacer cambios en el equipo de prensa del Gobierno por no haber sabido controlar la polémica sobre el despido del director del FBI, James Comey, informó The Wall Street Journal.

El diario, que cita como fuente a múltiples funcionarios de la administración, apunta que el presidente no descarta reemplazar al portavoz de la Casa Blanca, Sean Spicer, y que también está pensando en una reorganización de su equipo de comunicación y su estrategia.

El Journal apuntó asimismo que el miércoles pasado uno de los miembros del gabinete de prensa contactó a compañeros de un canal de televisión afín al Gobierno para analizar su interés en unirse al equipo de comunicación del mandatario.

Por lo pronto, el mandatario ha confirmado su intención de acabar con las ruedas de prensa de la Casa Blanca y distribuir respuestas por escrito “en beneficio de la rigurosidad”.