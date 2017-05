Macron va con nuevos rostros a las elecciones legislativas

Richard Ferrand advierte que la lista se integra por 428 hombres y mujeres

PARÍS, FRANCIA (12/MAY/2017).- El movimiento del presidente electo de Francia Emmanuel Macron reveló ayer una lista paritaria de más de 400 candidatos a las legislativas de junio, de los cuales más de la mitad no tienen experiencia política.

Macron, un centrista proeuropeo de 39 años, ganó el pasado domingo las elecciones presidenciales francesas con la promesa de “revolucionar” la política con rostros nuevos.

Su movimiento, La República en Marcha, creado hace 13 meses, reveló una primera lista de 428 candidatos que se presentarán a las elecciones legislativas a dos vueltas del 11 y 18 de junio.

Macron había prometido rejuvenecer a la clase política, incorporando a candidatos provenientes de la sociedad civil, incluyendo empresarios, activistas y académicos.

“Hemos cumplido con la promesa de renovación”, declaró declaró el secretario general del movimiento, Richard Ferrand, en una conferencia de prensa.

Agregó que la edad promedio de los aspirantes es de 46 años y se ha respetado una paridad de género “real”, con 214 mujeres y 214 hombres.

Quien no figura en la lista es el ex primer ministro socialista Manuel Valls, pese a que se ofreció el martes como candidato. Al respecto, Ferrand indicó que La República en Marcha no abrigaría a Valls porque incumplía uno de los requisitos que se han impuesto, al haber sido parlamentario en tres ocasiones.

Sin embargo, en un gesto de condescendencia, aclaró que no se le hará competencia, lo que significa que LRM descarta presentar a otro candidato en la circunscripción del ex primer ministro, la de Essone (en la periferia sur de París).

EL DATO

Nuevos aires para Hollande

El presidente francés Francois Hollande dirigirá una fundación luego de dejar el cargo este domingo y se retirará de la vida política aunque no descartó regresar algún día.

El jefe de Estado socialista señaló que “la Fundación recompensa proyectos innovadores al servicio de la sociedad” del sector de la educación, la cultura, la solidaridad, la ecología, la sanidad y la ciudadanía.