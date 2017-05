La única manera de sobrevivir es ser combativo: Trump

El presidente de EU dice no entender las resistencias frente a las políticas que quiere implementar

WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS (11/MAY/2017).- Aunque la política le ha probado ser más difícil que lograr acuerdos en el mundo de los negocios, Donald Trump dijo que ser presidente de Estados Unidos es algo para lo que él está hecho, calificando de sobresaliente su desempeño en frentes como el de política exterior.

"Estoy teniendo muy buenas calificaciones en política exterior. La gente no pensaría eso de mí. Sólo digo, y si leen las mismas cosas que leo, estoy recibiendo 'As y A+' en política exterior. Y nadie llegó a pensarlo", dijo.

En una entrevista con la revista TIME dada a conocer este jueves, Trump rechazó también la narrativa sobre su combativo estilo de interactuar con otros líderes mundiales, apuntando acuerdos derivados de sus habilidades como negociante, tales como la liberación de una estadounidense detenida en Egipto.

"Él es una persona excelente", dijo Trump del presidente egipcio Abdel Fattah el-Sisi, cuyo gobierno ha sido acusado de serias violaciones de derechos humanos, y aseguró tener una "gran relación" con la canciller alemana Angela Merkel, "una de las mejores".

Durante una aparición conjunta el mes pasado en la oficina oval para una sesión de fotografía con la prensa, Trump generó una controversia por rehusar saludar de mano a Merkel, a quien había criticado en el pasado por su política migratoria a favor de los refugiados sirios.

Durante la entrevista de más de hora y media con TIME, Trump desestimó que el trabajo como presidente esté resultando difícil, indicando que "se siente natural para mí", y defendió de nueva cuenta el estilo combativo de su presidencia, en especial frente a la prensa.

"Me gustaría que no fuera así. Pero la única forma de sobrevivir es ser combativo. Leo historias en el (diario) New York Times que son tan unilateral. Hey, sé cuándo tengo éxito. Conozco la victoria, ¿de acuerdo?", dijo.

Trump dijo no entender las resistencias frente a las políticas que busca implementar, en particular cuando estas van a resultar en beneficios para los estadounidenses

"Uno pensaría que a la gente le gustaría eso, pero no (...) Yo solía obtener el crédito en los negocios, pero ellos (los críticos) quieren menospreciar todo lo que haces. El negocio es más fácil porque pones algo, es bueno, lo que sea. Pero la política es dura", pareció lamentar.

A lo largo de la entrevista, Trump exaltó sus virtudes como negociante, en particular en las reducciones de costo de aviones militares de combate que logró, no sólo en beneficio de los contribuyentes estadounidenses, pero de otros países como Japón, uno de los principales clientes de estas ventas.

Incluso, sugirió que su estilo poco convencional de hacer política aplicando tácticas más apropiadas para los negocios, han modificado la manera como operan organizaciones, incluyendo la del Tratado de Atlántico Norte (OTAN), tras su demanda para que otros países miembros paguen su cuota del 2.0 por ciento de su PIB.

"Hemos logrado llevar miles de millones de dólares más en la OTAN de lo que estaba recibiendo, y todo gracias a mi. No es que esté presumiendo, simplemente lo dijo. Si Hillary Clinton hubiera entrado (a la presidencia), ni siquiera sabría que todos están abusando de nosotros", aseguró.