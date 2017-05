En Venezuela habrá más represión, según agencias de EU

Sostienen que el gobierno de Maduro está cada vez más desesperado por contener a los opositores

WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS (11/MAY/2017).- Líderes de las principales agencias de inteligencia de Estados Unidos coincidieron que el gobierno de Venezuela está cada vez más "desesperado" y recurrirá a medidas "crecientemente represivas" para contener a la oposición.

En una audiencia del Comité de Inteligencia del Senado, el director de Inteligencia Nacional (DNI), Dan Coats, sostuvo que el gobierno del presidente Nicolás Maduro enfrentará además problemas para contener la inflación, pagar la deuda y cubrir las importaciones de bienes básicos y medicinas.

"El gobierno impopular y autocrático de Venezuela recurrirá a medios crecientemente represivos para contener a sus opositores políticos y la intranquilidad en las calles", dijo a los senadores en una audiencia dedicada a analizar "Amenazas Globales".

Coats hizo notar que el petróleo ha sido durante mucho tiempo la fuente de ingresos del régimen, pero indicó que la administración del sector energético ha derivado en una disminución de la producción y de los ingresos.

En la versión escrita de su testimonio, Coats pronosticó que se intensificarán las tensiones políticas entre el régimen y la oposición en el presente año.

"La escasez de comida, medicina y abastos básicos probablemente continuarán generando tensiones a lo largo del 2017", escribió.

El director de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), Mike Pompeo, coincidió en que la situación de Venezuela ha continuado deteriorándose. Maduro se desespera más con cada hora que pasa".

"El riesgo de que estos colectivos actúen en una manera fuera de su control aumenta cada minuto", aseveró Pompeo.

Cuestionado por el senador cubanoestadounidense Marco Rubio sobre la potencial transferencia de armas en Venezuela a las FARC, a los cárteles de las drogas en México o a terroristas en el mercado negro, Pompeo sostuvo que es una amenaza real aunque aclaró que no hay evidencias de eventuales trasiegos de armas.

"No hemos visto que ocurran grandes transferencias de armas, así que no tenemos evidencias de que estén ocurriendo el día de hoy, pero esos inventarios de armas existen no sólo en el régimen de Maduro, sino en otros lugares", indicó.

"Hay muchas armas circulando en Venezuela y el riesgo es increíblemente real y serio, y una amenaza para Sudamérica, Centroamérica y no sólo en Venezuela", manifestó el director de la CIA.

El tema de la situación del hemisferio occidental ocupó un breve espacio de la audiencia, que se dedicó principalmente a los casos de Rusia y Corea del Norte.