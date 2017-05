Rescatan a mujer secuestrada durante siete años en Perú

Rosaura Robles fue prisionera y explotada por una ingeniera de minas de 56 años

LIMA, PERÚ (10/MAY/2017).- La Policía Nacional del Perú (PNP) rescató a una mujer de 23 años que permaneció secuestrada y obligada a realizar trabajos forzosos durante 7 años en la región sureña de Arequipa, a más de mil kilómetros de Lima, informaron hoy medios locales.

La emisora RPP Noticias identificó a la joven como Rosaura Rufina Robles Camones, quien fue rescatada por la Policía de Crimen Organizado tras siete años de vivir prisionera y explotada en las pampas de San Camilo, en la provincia de Arequipa, por una ingeniera de minas de 56 años.

Según el portal web de la emisora, los agentes de la Policía realizaron un operativo después de que el chofer de un camión de carga denunciara el secuestro, lo que les permitió encontrar a la víctima en un paraje solitario y alejado de la población.

Agregó que la joven fue retenida cuando era menor de edad, y trasladada primero a Lima, luego a la región norteña de Cajamarca y finalmente a Arequipa, en un intento de que su familia, que denunció su desaparición, le perdiera el rastro.

"Estos siete años me obligaba a trabajar, me golpeaba, no me daba de comer, y el único dinero que me ha pagado son 200 soles (unos 60 dólares)", señaló la víctima en declaraciones citadas por RPP.

Mientras que la joven se encuentra en la Unidad de Protección de Víctimas y Testigos del Ministerio Público, y ya pudo encontrarse con su hermana, que llegó desde la ciudad norteña de Huaraz, la Policía detuvo a su presunta secuestradora, quien será entregada a la Unidad Especial de Crimen Organizado de la Policía.