Tras despido de Comey, comparan a Trump con Nixon

"La independencia del director del FBI pretende asegurar que el presidente no opere por encima de la ley", dijo el director ejecutivo de la Unión Estadunidense para las Libertades Civiles (ACLU), Anthony Romero, y añadió que el despido de Comey, anunciado la noche del martes, pone no obstante en peligro el principio fundamental de que el presidente no está por encima de la ley.

FUN FACT: President Nixon never fired the Director of the FBI #FBIDirector #notNixonian pic.twitter.com/PatArKOZlk