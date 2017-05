Preocupa a McCain triunfo de candidato ‘antiamericano’ en México

Resaltó que ‘no será bueno’ si llega un presidente de México que no esté de acuerdo con la alianza estadounidense

WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS (09/MAY/2017).- El senador estadounidense John McCain, expresó su "preocupación" por las elecciones presidenciales en México, en especial si vence un candidato "antiamericano" lo cual, dijo, "no sería bueno" en muchos aspectos, empezando por la cooperación binacional en aspectos como la lucha contra el narcotráfico o la seguridad.

"No es asunto mío y no pretendo de ninguna manera verme involucrado en las próximas elecciones [mexicanas], pero (...) si eligen un presidente de México que es antiamericano no será bueno", sentenció McCain en una charla en la 47a edición de la Conferencia de las Américas del Council of the Americas celebrado en Washington.

McCain hizo una reflexión sobre el fenómeno "populista" que ha llevado a los jóvenes a distanciarse de la política tradicional y abrazar candidatos con posiciones que atacan el status quo. "El nuevo populismo es sano en algunos aspectos, pero también peligroso", afirmó, animando a los líderes de opinión, gestores y personalidades con poder en ambos países a "hacer un mejor trabajo" para que tanto en EU y México se comunique y llegue mejor a una nueva generación joven que "está llegando a la edad de votar" y no están satisfechos con lo que ven.

El senador hizo una autocrítica a su país al señalar que "cuando decimos que queremos salirnos del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), no ayuda a (generar) un sentimiento pro-estadounidense".

Recordó que el TLCAN no sólo sirve para mejorar el comercio sino que además es bueno para la seguridad nacional y el asunto migratorio, ya que el potenciar la industria en México y el fortalecimiento de su clase media evita que aumente la migración irregular hacia EU.

Al abordar el tema de la migración, McCain defendió su postura favorable a una reforma con vía a la ciudadanía. "Va a existir en algún momento u otro", aseguró.