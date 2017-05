Difunden nuevo caso de racismo contra musulmana en EU

Una mujer blanca le dice a una musulmana que ‘No la hubieran dejado entrar al país’

GUADALAJARA, JALISCO (08/MAY/2017).- Un nuevo acto de racismo, capturado en video, se volvió viral en internet, al exhibir a una mujer estadounidense que, de acuerdo con los responsables de las imágenes, molesta a una musulmana.

Los hechos habrían ocurrido en una tienda de Reston, Virginia, y el video fue difundido por el comediante Jeremy McLellan, quien asegura que la autora, que es su amiga, se lo entregó para difundirlo, aunque ella misma prefiere mantenerse anónima; las imágenes ya fueron reproducidas más de 5.9 millones de veces.

Según la historia, la mujer musulmana permitió a la segunda que pasara delante de ella en la fila para las cajas, porque le pareció que tenía prisa. Sin embargo, esta persona comenzó a criticar la forma de vestir de los musulmanes y, al escucharla, la autora del video comenzó a grabar y a reclamarle.

"No debí dejarte pasar antes", se escucha a la mujer que graba la escena, pero la segunda le contesta: "Yo desearía que no te hubieran dejado entrar al país".

La ofendida protesta: "¿Perdón? Yo nací aquí". La aludida simplemente dice "ok" pero luego vuelve a intervenir: "Obama ya no es presidente. Ya no tenemos un musulmán en la presidencia (...) y es probable que lo encarcelen en el futuro".