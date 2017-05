El ‘Brexit’ es una tragedia: presidente de Comisión Europea

Jean Claude se expresó en francés, porque el inglés está perdiendo fuerza en Europa, explicó

FLORENCIA, ITALIA (05/MAY/2017).- La decisión británica de abandonar la Unión Europea es "una tragedia" a la que Europa también ha contribuido, afirmó este viernes en Florencia (centro de Italia) el presidente de la Comisión Europea, Jean Claude Juncker.

"Es una tragedia", declaró Juncker en francés durante un discurso en el Instituto Universitario Europeo de Florencia, antes de aludir brevemente a las elecciones francesas.

El presidente de la Comisión explicó su elección de la lengua francesa en Florencia, porque el inglés está "lentamente pero ciertamente perdiendo ritmo en Europa", aseguró entre el agrado y el desagrado.

"Los franceses votarán el domingo y quisiera que comprendan lo que digo sobre Europa y las naciones", añadió Juncker, en inglés, antes de pasar al francés.

En su discurso, el antiguo primer ministro de Luxemburgo predijo también unas duras negociaciones futuras, después de su encuentro en Londres la semana pasada con la primera ministra británica, Theresa May.

Ésta, por su parte, acusó el miércoles a los "responsables europeos" de querer inmiscuirse en las elecciones legislativas británicas previstas para el 8 de junio.

Juncker no hizo ningún comentario directo sobre las declaraciones y adoptó un tono conciliador al recordar las "debilidades" de la Unión Europea. Estas pueden explicar "parcialmente el resultado del referéndum en Gran Bretaña".

No obstante, en la negociación sobre el Brexit no se debe olvidar algo importante: "no es la Unión Europea la que abandona Reino Unido, es Reino Unido quien abandona la Unión Europea y esta diferencia de estatuto se notará en los años futuros", según Juncker.