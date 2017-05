Incógnita sobre Leopoldo López se añade a crisis de Venezuela

Luis Almagro, de la OEA, se suma a las exigencias para obtener pruebas de vida del opositor

GUADALAJARA, JALISCO (04/MAY/2017).- La situación desconocida de Leopoldo López, principal opositor del presidente Nicolás Maduro, se añade a la grave crisis que atraviesa Venezuela tras varias jornadas de protestas y en el mismo día en que el Parlamento, contrario a Maduro, pidió a la OEA cancelar su salida de ese organismo.

También, el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, exigió este jueves al gobierno venezolano dejarlo visitar al encarcelado líder opositor tras una ola de rumores de que había muerto.

“Exijo visitar a @leopoldolopez amparado en los compromisos que #Venezuela tiene vigentes con el Sistema Interamericano de DDHH”, expresó Almagro en Twitter.

CRONOLOGÍA: Horas de incertidumbre

3 de mayo

> Inician rumores

La noche del miércoles comenzaron a circular rumores de que Leopoldo López, quien ha estado tres años encarcelado en la prisión militar de Ramo Verde, sería trasladado a un hospital militar en estado grave por causas desconocidas.

Marco Rubio, senador de Florida y ex precandidato presidencial republicano, aseguró en Twitter que el traslado le fue confirmado. Una hora más tarde, la esposa de Leopoldo, Lilián Tintori, informó que acudiría al hospital para pedir ver a su esposo, quien había pasado un mes en aislamiento en la prisión.

Luego que le informaron que López no estaba en el hopital, Tintori regresó a las puertas de la prisión, donde ha pasado más de ocho horas exigiendo ver a su esposo.

> Comparten fe de vida

La misma noche del 3 de mayo se difundió en el canal del Estado venezolano un video de López durante el programa de televisión del diputado chavista Diosdado Cabello.

En el video, el opositor presuntamente fue grabado en la prisión y asegura estar bien. También envía saludos a su familia, al tiempo que dice no entender “por qué se quiere dar una fe de vida en este momento”.

4 de mayo

> Duda de la prueba

Lilián Tintori declaró que no cree en el video difundido por el gobierno y aseguró que está editado. “Yo no puedo dar ninguna información certera hasta que yo vea a Leopoldo y él me diga qué es lo que está pasando, no en un video editado de Diosdado Cabello, a quien no le creo nada”, dijo Tintori a periodistas desde la cárcel militar de Ramo Verde.

“No voy a estar tranquila hasta que vea a Leopoldo en persona”, insistió.

> Piden ver a López

Puesto que el gobierno de Venezuela no ha revelado nada más sobre el estado de salud de López, Luis Almagro, secretario de la OEA, exigió hoy que se permita ver al preso conforme a las leyes internacionales de Derechos Humanos.

Caracas acusa a Almagro de promover una “intervención internacional” y notificó su decisión de retirarse del organismo continental tras los repetidos llamados. Pero el mensaje del ex canciller uruguayo pareció recordar que Venezuela seguirá como miembro de la organización hasta abril de 2019.

El presidente del Parlamento venezolano denunció que la situación en torno a Leopoldo López es una estrategia para “seguir torturando psicológicamente” al encarcelado líder opositor y “distraer” la atención de las manifestaciones contra el gobierno de Nicolás Maduro.

La jornada del miércoles fue especialmente violenta, con un manifestante en llamas, otro bajo las ruedas de una tanqueta y otro muerto, lo que eleva las víctimas letales a 32 en poco más de un mes de protestas opositoras.

Con información de AFP

EL INFORMADOR / MARÍA JOSÉ VILLANUEVA