Obama da su apoyo a Macron para presidir Francia

''Quiero que sepan que yo apoyo a Emmanuel Macron para ir hacia adelante. Viva Francia'', declara

PARÍS, FRANCIA (04/MAY/2017).- El ex presidente de Estados Unidos, Barack Obama, expresó su apoyo al candidato liberal a la Presidencia de Francia, Emmanuel Macron, quien figura como favorito para ganar la segunda vuelta de las elecciones del domingo próximo, según los sondeos.

"Quiero que sepan que yo apoyo a Emmanuel Macron para ir hacia adelante. Viva Francia", declaró Obama en un video difundido este jueves en su cuenta de Twitter.

El candidato liberal disputará el próximo domingo la Presidencia de Francia a la ultraderechista Marine Le Pen en la segunda vuelta.

"No tengo la intención de implicarme en muchas elecciones ahora que ya no me presentaré más como candidato, pero las elecciones francesas son de una importancia capital para el futuro de Francia y los valores que nosotros atesoramos", comentó Obama.

"Porque el éxito de Francia importa al mundo entero. Admiro la campaña que Emmanuel Macron ha conducido. Ha defendido valores liberales, ha puesto por delante el papel importante que Francia juega en Europa y en el mundo", prosiguió Obama en su mensaje de un minuto y diez segundos de duración.

Macron "se ha comprometido por un futuro mejor para los franceses. El se dirige a sus esperanzas y no a sus miedos", agregó Obama en una probable referencia a Le Pen, a quien el aspirante liberal acusa de buscar votos esgrimiendo el argumento del miedo entre los ciudadanos.

Obama, el 44 presidente de Estados Unidos, con dos mandatos de 2009 a 2017, explicó que recientemente tuvo "el placer" de platicar con Macron de su movimiento y de su visión sobre el futuro de Francia.

"Sé que ustedes afrontan numerosos desafíos y quiero que todos mis amigos en Francia sepan a qué nivel yo deseo su éxito porque estas elecciones son demasiado importantes", reiteró el exmandatario demócrata.