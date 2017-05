Televisión venezolana transmite ‘fe de vida’ de Leopoldo López

En el video el líder opositor menciona la fecha de este 3 de mayo y la hora a la que se grabaron las imágenes

CARACAS, VENEZUELA (03/MAY/2017).- En un video difundido a través de la televisión estatal venezolana, Leopoldo López, encarcelado en una prisión militar donde cumple una condena de casi 14 años, envió hoy un mensaje de "fe de vida", en medio de una serie de informaciones que indicaban que el político había sido trasladado a un hospital.

El fundador del partido Voluntad Popular, recluido en el Centro de Procesados Militares de Ramo Verde, en las afueras de Caracas, aparece en el video vestido con una camiseta diciendo la fecha de hoy y la hora en la que se grabaron las imágenes, a las 21.00 hora local (01.00 GMT del jueves).

López asegura que está bien y envía a continuación saludos a su familia, al tiempo que dice no entender "por qué se quiere dar una fe de vida en este momento".

El video fue difundido en el canal del Estado venezolano durante el programa de televisión del diputado chavista Diosdado Cabello.

Cabello difundió las imágenes tras una serie de rumores sobre López, en los que se aseguraban que había sido trasladado desde el centro de detención hasta un hospital militar.

La oficina de comunicación del partido de López indicó a Efe con anterioridad que desconocía la situación del opositor y que el equipo de defensa y sus familiares estaban intentando confirmar su situación.

La esposa del político encarcelado, Lilian Tintori, escribió en Twitter: "#URGENTE En este momento voy camino al hospital Militar para pedir ver a Leopoldo", sin precisar detalles al respecto.

"Tenemos 30 días sin ver a Leopoldo (...) Nosotros queremos que nos digan dónde está Leopoldo", dijo a los periodistas posteriormente desde el hospital Tintori, acompañada de la madre de López, Antonieta Mendoza; el abogado del político Juan Carlos Gutiérrez, y cuatro diputados opositores.

Tintori ha asegurado en anteriores ocasiones que López está bajo un régimen de aislamiento desde hace más de un mes, lo que, afirma, ha impedido la visita de sus familiares y de sus abogados.

Cabello, considerado uno de los chavistas más influyentes en el Gobierno, desmintió las informaciones sobre López -a quien prefiere llamar "el monstruo de Ramo Verde"- y las calificó de "falsos positivos".

"Están inventando no sé qué cosa que le hicieron al monstruo de Ramo Verde, no, al monstruo de Ramo Verde no se le hizo nada", dijo Cabello durante su programa de televisión en el canal estatal.

El oficialista aseguró que López "está allá en su cueva, metido, como debe ser por los próximos 13 años, como debe ser, por asesino, (...) se inventan que a Leopoldo López le hicieron no sé que cosa, para montar un show lindo y bello", dijo.