Michelle Obama finalmente explica su cara ante el regalo de Melania

Muchas teorías de su reacción surgieron en las redes sociales

GUADALAJARA, JALISCO (02/MAY/2017).- La ex primera dama Michelle Obama explicó por fin la cara que puso el día en que entregó la Casa Blanca a sus nuevos inquilinos, y no tiene que ver con las teorías de Twitter en el sentido de que le disgustó el regalo de Melania Trump.

Se trató, simplemente, de que intentaba mantenerse ecuánime pese a que dejaba el que fue el hogar de su familia durante ocho años.

"No quería que se me llenaran los ojos de lágrimas, porque la gente habría pensado que estaba llorando por el nuevo presidente", explicó Michelle durante una conferencia ofrecida la semana pasada en el American Institute of Architects, en Orlando, Florida.

Obama recordó que aquella ceremonia protocolaria marcaba el momento en que sus hijas Malia y Sasha, ahora adolescentes, se despedían de su hogar. "Así que ese momento de transición, justo antes de abrir las puertas y recibir a los nuevos inquilinos, nuestras hijas salían por la puerta trasera en un mar de lágrimas".

De acuerdo con lo que publicó today.com, pese al triste momento, Michelle Obama dejó claro que no tiene intenciones de volver a la Casa Blanca, por ejemplo, presentándose ella misma como candidata, pues las campañas políticas son muy difíciles para las familias. "No le pediría a mis niñas que hicieran esto otra vez".