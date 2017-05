Parlamento declara ‘nula’ carta de Maduro a la OEA

Julio Borges se comprometió a hacer lo ‘imposible’ para que Venezuela no se separe del organismo

CARACAS, VENEZUELA (02/MAY/2017).- La Asamblea Nacional (AN, Parlamento) venezolana, de mayoría opositora, declaró hoy como "absolutamente inconstitucional y nula" la denuncia de la carta de la Organización de Estados Americanos (OEA) que hizo el Gobierno de Nicolás Maduro el pasado 28 de abril.

En un debate en el que solo participaron diputados opositores, la AN aprobó "declarar que es absolutamente inconstitucional y nula la denuncia de la carta de la OEA suscrita" por el presidente Nicolás Maduro Moros.

En este proyecto de acuerdo, presentado por el diputado Luis Emilio Rondón, también se aprobó dirigirse al secretario general de la OEA, Luis Almagro; al presidente del Consejo Permanente, el embajador boliviano Diego Pary, "y demás jefes permanentes ante dicho Consejo para advertirles sobre la inconstitucionalidad y la nulidad de la pretendida denuncia de la carta" del organismo.

Asimismo, los diputados señalaron en el proyecto de acuerdo que la denuncia de la carta de la OEA "debe tenerse en cuenta como no presentada".

Según explicó Rondón, la denuncia de la Carta no puede ser considerada como tal debido a que no se "respetaron las normas" y, entre otras cosas, afirmó, esta decisión "violentaría arbitrariamente" lo relativo a los principios internacionales establecidos en la Constitución venezolana.

Por su parte, la diputada Sonia Medina aseguró que la decisión de Maduro fue "arbitraria" pues, a su juicio, omitió "una vez más el orden constitucional".

Medina aseguró que la OEA no puede hacer caso a esta decisión del Gobierno de Maduro, ya que la "AN tiene responsabilidad en ese anuncio" y el Legislativo no ha respaldado el mismo.

"Al anunciar la salida de la OEA anunciamos la salida del orden constitucional", agregó y señaló que el Gobierno "no respeta normas" ni acuerdos.

Al finalizar el debate, el presidente de la Cámara, el opositor Julio Borges, anunció que este acuerdo será llevado a la OEA y se comprometió, en nombre de la directiva del Legislativo, a hacer lo "imposible" para que Venezuela no se separe del organismo.

"Y podemos garantizarle al pueblo venezolano que con este acuerdo que hoy aprobamos nosotros vamos a paralizar" esa decisión "unilateral", agregó.

El pasado 28 de abril, el Gobierno de Venezuela comunicó formalmente su salida del organismo interamericano, luego de que se convocara a una reunión de cancilleres para tratar la situación del país caribeño.

Sin embargo, esta decisión no será efectiva hasta dentro de dos años, en 2019, según la normativa del bloque.