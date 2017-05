Inmigrantes rechazan políticas de Trump en Nueva York

La manifestación estuvo marcada por la nutrida asistencia de trabajadores inmigrantes organizados en sindicatos

NUEVA YORK, ESTADOS UNIDOS (01/MAY/2017).- Unas 10 mil personas se manifestaron hoy en Nueva York para rechazar las políticas contra la inmigración que impulsa el presidente estadounidense Donald Trump, así como para subrayar la aportación de los inmigrantes a la economía del país.

Organizada durante el Día Internacional de los Trabajadores, la manifestación de Nueva York hizo eco de una serie de actos en todo Estados Unidos a favor de los trabajadores inmigrantes, con el objetivo de resistir políticas que podrían significar la deportación de millones de personas.

Con pancartas como "Estados Unidos funciona con inmigrantes", "Levántate y resiste" o "Mantengamos a las familias unidas", la manifestación estuvo marcada por la nutrida asistencia de trabajadores inmigrantes organizados en sindicatos.

El alcalde Bill de Blasio, uno de los oradores del acto celebrado a unos pasos de la alcaldía, reafirmó la naturaleza de la urbe como "santuario" para los inmigrantes y su rechazo a las políticas de deportación masiva de Trump.

Expresó que "los migrantes hace más fuertes a Nueva York", que es considerada además como la megalópolis más segura de Estados Unidos, lo que contradice la tesis esgrimida por Trump de que la inmigración indocumentada genera crimen.

"Nuestras voces son más fuertes que las voces de quienes apoyan a Trump", aseguró, y en referencia a las políticas migratorias del gobierno federal, finalizó con la frase en español: "no se puede, no se puede, no se puede".

Miguel Pineda, quien emigró del central estado mexicano de Puebla hace 17 años y que se desempeña ahora en un negocio de lavado de autos, declaró a Notimex que teme a la deportación porque él es el sostén de su familia en Nueva York.

"Trump lamentablemente nos trata a los mexicanos como criminales y violadores, aunque somos gente trabajadora que no viene a quitar nada a nadie ni a robar. Venimos a este país y demostramos que somos gente trabajadora", sostuvo Pineda.

A su vez, Hugo Quiroz, quien hace más de 10 años emigró del sureño estado de Guerrero y quien hoy día reparte alimentos a domicilio, indicó que las políticas de Trump pretenden "espantar a los inmigrantes, que sólo han venido a trabajar".

"Hemos tenido más preocupaciones en la familia. Ya casi no andamos en la calle, no viajamos a otro estado. Sólo vamos a la escuela y al trabajo para estar más seguros", explicó Quiroz.

Mientras tanto, Andrea Herrera, de ascendencia mexicana y siria, señaló que asistió a la manifestación para expresar que no importa cuál sea su origen, los inmigrantes deben ser siempre bienvenidos en Estados Unidos.

"Mi padre es mexicano y la familia de mi madre es de Siria. Por eso esta asunto de la migración es tan importante para mí, porque está cerca de mi corazón", sostuvo Herrera.