Trump subraya que ha cumplido ‘una promesa tras otra’

Durante un acto por los primeros cien días de su administración, el presidente criticó a los medios por estar alejados de la realidad

WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS (29/ABR/2017).- El presidente estadounidense, Donald Trump, subrayó hoy que ha cumplido "una promesa tras otra" en sus primeros cien días en el poder y reiteró sus ataques a los medios de comunicación, a quienes criticó por estar alejados de la realidad.

"Mis primeros cien días han sido muy productivos (...) Hemos cumplido una promesa tras otra", dijo Trump en un acto en Harrisburg (Pensilvania), uno de los estados claves de su victoria electoral en noviembre pasado, puesto que no votaba por un candidato presidencial republicano desde 1988. En un acto con tono de campaña electoral más que de un presidente en el cargo, el mandatario aprovechó que esta noche se celebra en Washington la tradicional cena de corresponsales de la Casa Blanca para lanzar una nueva andanada de ataques a la prensa.

"No podría estar más emocionado de estar a más 150 kilómetros de la ciénaga de Washington", señaló en referencia al hecho de que es el primer Presidente en el cargo que esquiva el evento en la capital estadounidense, algo que no ocurría desde hace más de dos décadas. Durante el discurso, de cerca de una hora, rechazó las críticas vertidas sobre los fracasos registrados durante sus primeros 100 días de mandato, como la negativa del Congreso a aprobar su reforma de la ley sanitaria conocida como "Obamacare" y el bloqueo de los tribunales a su prohibición de entrada temporal en EU de viajeros procedentes de siete países de mayoría musulmana. En este sentido, enfatizó que "las prioridades de la prensa no son nuestras prioridades" y volvió a recalcar que está concentrado "en volver a hacer grande de nuevo a EU", su lema electoral.

"Si el trabajo de los medios es ser honestos y decir la verdad entonces creo que estamos de acuerdo en que la prensa se merece un suspenso bien grande y gordo", sostuvo ante los aplausos de los cerca de 10 mil asistentes. Trump reiteró los ejes de su campaña, como su voluntad de renegociar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) con México o Canadá y su polémica promesa de construir el muro en la frontera sur. "No se preocupen, lo vamos a construir", dijo sin comentar los obstáculos que enfrenta en el Congreso, donde los legisladores han mostrado sus reticencias a desembolsar fondos para la ampliación del muro existente. Asimismo, anunció que estará "tomando una gran decisión sobre el Acuerdo de París en las próximas dos semanas. Veremos qué ocurre", y a la vez que reiteró su compromiso para revitalizar la industria del carbón y el petróleo.

Las declaraciones de Trump se producen el mismo día que se celebraron multitudinarias marchas en defensa del clima y contra sus políticas de desregulación medioambiental en Estados Unidos, incluida una con miles de manifestantes en Washington.

Esta semana, el mandatario firmó una orden ejecutiva para revisar las prohibiciones impuestas por Obama para permitir explotaciones petroleras en las costas del país, lo que podría abrir zonas del Ártico o del Golfo de México a nuevos pozos. Estados Unidos está sopesando si se mantiene en el Acuerdo Internacional de París sobre cambio climático, que busca un cambio de modelo de desarrollo libre de combustibles fósiles y fue firmado por su predecesor Barack Obama. Trump también se refirió a la escalada de tensiones con Corea del Norte, y defendió que está trabajando con China para solucionar un problema que calificó de "complicado".

De hecho, insistió en que su decisión de no designar a China como manipulador de divisas, como había prometido, responde a la colaboración estrecha con Beijing para rebajar el conflicto. "Creo que no es el momento de designar a China como manipulador de divisas", afirmó. Antes del acto, Trump recorrió una fábrica en la zona de materiales y herramientas de jardinería, y firmó una orden ejecutiva para la creación de una Oficina Presidencial para la revisión de políticas comerciales y de manufactura.