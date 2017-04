Hollande advierte del 'riesgo' de elegir a Le Pen

La salida de la UE, propuesta de la candidata ultraderechista, es ''una regresión'' que ''costará caro''; dice

BRUSELAS, BÉLGICA (27/ABR/2017).- El mandatario de Francia, François Hollande, advirtió a sus conciudadanos del "riesgo" que supone una eventual elección de la candidata ultraderechista, Marine Le Pen, a la Presidencia, el próximo 7 de mayo.

"La cuestión que se impone el 7 de mayo es saber si los franceses deben temer a una salida de la Unión Europea (UE)", dijo en Bruselas, donde participa de una cumbre sobre las negociaciones de la salida de Reino Unido del bloque comunitario (conocido como "Brexit").

"El pueblo está viendo con el caso del Brexit que ya no hay protección, ya no hay garantía, ya no hay mercado interior. Para un país que es miembro de la zona euro, ya no hay moneda única. Y eso es una regresión y riesgo", afirmó Hollande.

El presidente francés sostuvo que la salida de la UE, una de las principales medidas del programa de gobierno de Le Pen, es una "regresión" que "costará caro", en este caso, a los británicos.

"Habrá ciertamente un costo para Reino Unido. Es una elección que se ha hecho. No hace falta que sea punitivo, pero está claro que la UE sabrá defender sus intereses y que Reino Unido tendrá una peor posición mañana, fuera de Europa, que hoy, dentro de Europa", dijo Hollande.

Para frenar la oleada populista en sus países, la UE debe "dar confianza en el futuro y ser una solución, no una continuidad de los problemas", abogó.

"La UE debe mostrar que es una oportunidad para los países que la componen y una garantía para la paz y una ventaja para la economía y la cohesión social. En esas condiciones, el pueblo puede encontrar en la UE las garantías y la protección que faltan hoy", puntualizó.