Pensé que ser presidente sería más fácil: Trump

En una entrevista, el mandatario estadounidense reconoce que ''es más trabajo que en mi vida anterior''

GUADALAJARA, JALISCO (28/ABR/2017).- A casi cien días del inicio de su mandato Donald Trump tuvo una entrevista exclusiva con Reuters en la que habló de los planes de su gobierno y su nuevo trabajo como presidente que, según dijo, no es tan fácil como creía.

Desde que su postulación como candidato para la presidencia Trump ha dividido las opiniones de los estadounidenses y cuanto hace y dice es noticia y genera polémica a nivel mundial. En el borde de numerosos conflictos internacionales y con tratados de comercio en riesgo, el magnate estadounidense no se contiene y parece decir lo primero que le llega a la mente.

La construcción del muro entre México y Estados Unidos, fue sólo el principio de las cuestionadas decisiones y proyectos del mandatario. Entre el bombardeo a una base Siria con misiles tomahawk, la flota que amenazó con enviar a Corea del Norte y el submarino nuclear que parece haber enviado al país asiático, el panorama político se ve cada vez más complicado.

En términos de cómo ha cambiado su vida desde que llegó a la Oficina Oval, Trump comentó a los corresponsales que aún no logró acostumbrarse a la vigilancia 24/7 del Servicio Secreto, que extraña conducir y se siente como si estuviera “en un capullo”. “Es más trabajo que en mi vida anterior. Pensé que sería más fácil”, comentó el presidente de EU.

Además de hablar sobre cómo cambió su vida al asumir el nuevo cargo, Trump dijo que decidió no asistir a la cena de corresponsales que da cada año la Casa Blanca pues considera que el trato que le ha dado la prensa no es “justo”, pero aseguró que el próximo año se unirá al evento.

Con respecto a su trabajo como presidente dijo que en este momento su mayor preocupación es el conflicto con Corea del Norte, que podría escalar en cualquier momento. Y sobre su líder, Kim Jong Un, dijo que, aunque no le da crédito por ello, hacerse cargo de un régimen a los 27 años luego de la muerte de su padre no era fácil. “Sobre si él es o no racional, no tengo opinión. Espero que sea racional”, dijo Trump.

Sobre el asunto también dijo que llegó a conocer bien a Xi Jinping, presidente de China, y que tenía la certeza de que tampoco él querría ver un conflicto, por lo que esperaba que pudiera hacer algo para prevenirlo.

De nuevo retomó el asunto de los tratados de comercio internacionales, pues asegura que tanto el TLCAN como el tratado de comercio con Corea del Sur son “horribles” para EU, por lo que piensa renegociarlos o terminarlos. Y tal parece que esto iniciará con el TLCAN, luego de que tanto Peña Nieto como Trudeau se pusieran en contacto con él para pedir una negociación.

También comentó que contempla una posible visita a Arabia Saudí e Israel, pues mira hacia el potencial de ambas relaciones y asegura que quiere ver paz entre palestinos e israelíes pues no cree que exista razón alguna para el conflicto.

Pero aunque podría haber encontrando su camino en las relaciones internacionales parece que sigue perdido en cuanto a la política interna, pues contempla la parálisis gubernamental como una posibilidad de no llegar a definirse el tema del presupuesto: “Si hay una conclusión, habrá una conclusión, Veremos qué pasa. Si es que hay parálisis. Es culpa de los demócratas. No nuestra culpa. Es culpa de los demócratas. Tal vez les gustaría ver la parálisis”.