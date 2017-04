EU no excluye diálogo directo con Corea del Norte

Rex Tillerson dice que Pyonyang debe estar listo para hablar sobre la desnuclearización de la península coreana

WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS (28/ABR/2017).- Estados Unidos no excluye un diálogo directo con Corea del Norte para resolver el asunto del programa nuclear de Pyongyang, dijo el secretario de Estado Rex Tillerson en una entrevista con la radio pública NPR.

"Obviamente, esa sería la manera que nos gustaría resolver esto", dijo Tillerson, según la transcripción de la entrevista publicada el viernes.

Pero Pyongyang "debe estar listo para hablar con nosotros sobre la agenda correcta", esto es la desnuclearización de la península coreana y no solo un congelamiento de su programa nuclear, agregó.

"Nuestro objetivo es el mismo que el de China: una desnuclearización de la península coreana", señaló.

"Y rápidamente agregaría que nosotros hemos hecho nuestra parte, hemos retirado nuestras armas nucleares de la península coreana. Es hora de que Corea del Norte haga lo mismo".

"Ese es nuestro objetivo, nuestro único objetivo", insistió Tillerson, que busca aumentar la presión sobre China para que controle a su aliado norcoreano.

El gobierno de Donald Trump, que asumió el poder el 20 de enero, parece haber puesto paños fríos en los últimos días, privilegiando la diplomacia sobre la amenaza militar.

"Hemos sido muy claros sobre nuestros objetivos", declaró Tillerson. "No buscamos un cambio de régimen, no buscamos un colapso del régimen, no buscamos una reunificación acelerada de la península. Lo que buscamos la desnuclearización de la península coreana", afirmó.

Trump evocó el jueves su preferencia por una solución política, subrayando los riesgos de una confrontación militar.

Tillerson presidirá este viernes una reunión ministerial del Consejo de Seguridad de la ONU consagrada a Corea del Norte.

Luego se reunirá con su homólogo chino, Wang Yi.