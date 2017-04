Venezuela cuestiona si México recibió ‘algún pago’ de EU

La ministra de Relaciones Exteriores dejó entrever que el país se doblegó a los intereses de la Casa Blanca

SAN JOSÉ, COSTA RICA (27/ABR/2017).- La ministra de Relaciones Exteriores de Venezuela, Delcy Rodríguez, lanzó hoy un fuerte ataque en contra de México por la posición que asumió en la Organización de Estados Americanos (OEA) sobre la crisis venezolana y preguntó si el gobierno mexicano recibió “algún pago” de Washington para asediar a Caracas, a cambio de que el presidente Donald Trump se abstuviera ayer de retirar a Estados Unidos del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).

En una declaración que emitió hoy al mediodía en la Casa Amarilla, sede de la cancillería venezolana, Rodríguez dejó entrever que México se doblegó a los intereses de la Casa Blanca en contra de la revolución venezolana para recibir el beneficio de Trump de mantener a EU en el TLCAN y abrir un proceso de renegociación del pacto comercial.

La decisión ordenada ayer por el presidente Nicolás Maduro de iniciar el proceso para que Venezuela se salga de la OEA, busca reafirmar la soberanía e independencia del pueblo venezolano frente las reiteradas acciones intervencionistas en su país por parte de ese foro hemisférico, recalcó.

Rodríguez se refirió luego directamente a México y su declaración exacta fue la siguiente:

“¿Qué es lo que ha pasado en la OEA? Hoy hemos visto, amaneció el mundo con la noticia de que Estados Unidos retoma el TLC con México y con Canadá. ¿Será algún pago que le están haciendo a México por algo que habrá hecho México? Y ahora resulta que el muro vergonzoso no solamente lo tiene que pagar México, sino que aparece un proyecto en el Congreso estadounidense pechando el impuesto a las remesas hacia nuestros hermanos países del Caribe. ¡Qué curioso, verdad! ¡Qué curioso! El entreguismo de algunos gobiernos no tendrá perdón en el alma de nuestros pueblos. ¡Lo pagarán caro!”.

Unos instantes previos a esa declaración, la jefa de la diplomacia de Caracas lamentó la actitud asumida por algunos cancilleres americanos.

“Yo me siento feliz que cuando yo abro los ojos todas las mañanas, no tengo que llamar a Washington para que me digan qué hacer. Yo no sé cómo hacen algunos cancilleres pero yo me siento muy libre de eso. Yo solamente tengo que llamar a mi jefe, Nicolás Maduro Moros, y siempre veo la dirección que marca el pueblo de Venezuela y en mi conciencia y en mi corazón, por la Patria decido la actuación como jefa de la diplomacia bolivariana”, aseguró.

Choque

Rodríguez expresó el profundo malestar de su gobierno en particular con México y Argentina, por la posición que asumieron en especial este año en torno a la aguda crisis política, institucional, democrática, social y económica que ha sacudido a Venezuela con intensidad durante la actual década, en un constante choque entre chavistas leales al legado de Honduras, fundador del régimen en 1999 y fallecido en 2013, y las fuerzas antichavistas opuestas al denominado Socialismo del siglo XXI.

En una resolución que precipitó la decisión venezolana de retirarse de la OEA, el Consejo Permanente de esa institución acordó ayer convocar a una reunión de consulta de los ministros americanos de Relaciones Exteriores “para considerar” la situación de Venezuela.

La resolución fue aprobada con 19 votos a favor, 10 en contra, cuatro abstenciones y una ausencia. Un recuento oficial entregado por la OEA a EL UNIVERSAL confirmó que, en una consulta nominal, los votos a favor fueron de México, Argentina, Bahamas, Barbados, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Estados Unidos, Honduras, Jamaica, Guatemala, Guyana, Panamá, Paraguay, Perú, Santa Lucia y Uruguay.

Según el detalle, en contra votaron Venezuela, Antigua y Barbuda, Bolivia, Dominica, Ecuador, Haití, Nicaragua, San Kitts y Nevis, San Vicente y las Granadinas y Surinam, mientras que Belice, El Salvador, República Dominicana, y Trinidad y Tobago se abstuvieron y Granada estuvo ausente.

El pasado 3 de abril, y en una tormentosa cita, el Consejo Permanente de la OEA aprobó por consenso una resolución que denunció las violaciones al orden constitucional en Venezuela. México y otras 16 naciones estuvieron a favor de ese acuerdo.

Al referirse a estos hechos ocurridos en la sede de la OEA en Washington, la canciller venezolana aseguró hoy: “Sabemos que estos países, estos gobiernos que se han ‘coalicionado’ para pretender la intervención de Venezuela, quedaron absolutamente aislados y solos. Venezuela no va a participar de ninguna actuación de la Organización de Estados Americanos. Venezuela se ha retirado”.

El acoso a Venezuela ha sido “orquestado” en la OEA “en cabeza” de su secretario general, el uruguayo Luis Almagro, “y de una facción de gobiernos de nuestra región impulsados por el odio y la intolerancia política ideológica al modelo bolivariano”, advirtió.

Al ratificar que esos países “vulneraron la institucionalidad de la OEA”, alegó que “se ha tratado de conformar o pre configurar supuestos de hechos que justifiquen la inmoral y la vergonzosa intervención de algunos gobiernos en los asuntos internos de Venezuela”.

Una coincidencia del entreguismo al gobierno estadounidense para acosar a Venezuela es la visita efectuada este jueves por el presidente de Argentina, Mauricio Macri, a la Casa Blanca para entrevistarse con Trump. “¿Cuánto puede costar la conciencia histórica de algunos mandatarios?”, preguntó.