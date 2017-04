Pentágono investiga pagos del extranjero a ex asesor de Trump

Un auditor interno indaga si Michael Flynn recibió dinero de Rusia sin el permiso legal para hacerlo

WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS (27/ABR/2017).- El Pentágono investiga si el anterior asesor de Seguridad Nacional, el teniente general retirado Michael Flynn, no cumplió con su obligación de notificar pagos de Gobiernos extranjeros tras una visita a Moscú en 2015.

Varios congresistas estadounidenses informaron Que el auditor interno del Departamento de Defensa les notificó hace dos semanas que están investigando si Flynn "no obtuvo una aprobación previa requerida" antes de recibir el pago de 45 mil dólares en 2015 por parte de Rusia.

Flynn supuestamente recibió ese dinero como parte de su participación ese año en una gala del décimo aniversario del canal de televisión ruso RT, en la que compartió mesa con el presidente de Rusia, Vladimir Putin.

Además, la empresa de Flynn, Flynn Intel Group, recibió el pasado año 530 mil dólares por parte de un grupo de interés turco, algo que debe ser notificado al Departamento de Justicia semestralmente y que él no hizo.

La Agencia de Inteligencia de Defensa (DIA), que Flynn encabezó hasta 2014, advirtió a su salida que no podía recibir dinero en forma de donaciones o pago por servicios de gobiernos extranjeros y ha asegurado al Congreso que no tiene constancia hasta la fecha de que el oficial retirado informara o pidiera permiso para recibir dinero de Moscú.

El portavoz de la Casa Blanca, Sean Spicer, dijo en rueda de prensa que la investigación del Pentágono es apropiada "si creen que hubo algún tipo de mala práctica".

Spicer volvió a distanciar a Trump de Flynn al asegurar que la autorización para manejar información clasificada fue renovada en 2016 por la administración del ex presidente Barack Obama, algo que sugiere que el equipo entrante no examinó el posible conflicto de intereses del ex consejero.

El portavoz no quiso especificar si se arrepienten de haber sumado a Flynn al equipo de Trump y se limitó a reiterar que el presidente "hizo lo apropiado en el momento apropiado" al acelerar su dimisión.

Flynn, que dimitió en febrero tras no ser sincero con el vicepresidente, Mike Pence, sobre sus contactos con el gobierno ruso, está siendo investigado en una comisión especial en el Legislativo sobre sus lazos con Rusia.

La investigación del Departamento de Defensa podría congelar el pago de la pensión de Flynn por ser un alto oficial retirado, además de servir de prueba para la investigación que el Congreso realiza sobre sus posibles conflictos de intereses o connivencia con Rusia para influir en el resultado de las elecciones de noviembre.

"Estos documentos elevan las dudas sobre si el general Flynn ocultó pagos que recibió de fuentes extranjeras, pese a haber sido advertido por el Pentágono", aseguró hoy en rueda de prensa el congresista Elijah Cummings, el demócrata de mayor rango en el Comité de Supervisión.

El abogado de Flynn, Robert Kelner, aseguró esta semana que el exconsejero de Trump, una de la voces más beligerantes contra la candidata demócrata Hillary Clinton en campaña, sí informó sobre sus pagos provenientes de Rusia.