Trump considera ‘ridículo’ fallo a favor de ‘ciudades santuario’

La orden del presidente, emitida en enero, consiste en cortar fondos a esas zonas 'Nos vemos en la Suprema Corte’, tuitea el presidente estadounidense tras el bloqueo a su decreto WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS (26/ABR/2017).- El presidente Donald Trump calificó de "ridículo" el fallo de un juez estadounidense que bloqueó la aplicación de un decreto que apuntaba a negar el aporte de miles de millones de dólares a las llamadas "ciudades santuario", que se oponen a su política contra los inmigrantes ilegales. El juez William Orrick, de la corte federal de San Francisco, ordenó un bloqueo temporal de alcance nacional a cualquier intento de implementar la orden del 25 de enero de Trump de cortar fondos a esas ciudades. "Primero el Noveno Circuito se pronuncia contra la prohibición y ahora golpea nuevamente sobre las ciudades santuario - ambas decisiones ridículas. Nos vemos en la Suprema Corte", escribió Trump este miércoles en la red social Twitter. El fallo del juez Orrick podría afectar a más de 300 ciudades y condados de todo el país que han calificado como anticonstitucional el decreto de Trump de recortarles los fondos federales. Orrick aceptó los argumentos de abogados que representan a San Francisco y Santa Clara, de que el presidente no tiene el poder de cortar fondos a ciudades que protegen a inmigrantes. "El decreto suscitó incertidumbres presupuestarias que amenazan con privar a estos condados de centenares de millones de dólares de subvenciones federales empleados en sectores clave", consideró el juez Orrick al explicar su fallo. La Casa Blanca reaccionó con un duro comunicado la noche del martes, señalando que "la legalidad sufrió un nuevo golpe debido a que un juez no elegido reescribió de manera unilateral la política sobre inmigración". Esa "errónea decisión es un regalo para las bandas criminales y elementos de los carteles en nuestro país" y es "otro ejemplo de sobrepasar las posibilidades" de un simple juez, lo cual apunta a "minar la confianza en nuestro sistema legal". El fallo del juez bloqueó la aplicación del decreto de Trump, pero el debate sobre el fondo de este tema tendrá lugar posteriormente y podría llegar hasta la Suprema Corte.

First the Ninth Circuit rules against the ban & now it hits again on sanctuary cities-both ridiculous rulings. See you in the Supreme Court! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 26 de abril de 2017

Out of our very big country, with many choices, does everyone notice that both the "ban" case and now the "sanctuary" case is brought in ... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 26 de abril de 2017

...the Ninth Circuit, which has a terrible record of being overturned (close to 80%). They used to call this "judge shopping!" Messy system. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 26 de abril de 2017