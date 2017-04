La paz no es sólo una frase de libro

Nosotros, siendo afortunados observadores, debemos demostrar los avances que presumimos como humanidad

"Todo lo que trabaja para el desarrollo de la cultura, trabaja también contra la guerra". Sigmund Freud

GUADALAJARA, JALISCO (22/ABR/2017).- Cuando estudié historia del mundo en la primaria, recuerdo tener la idea vaga de un pasado donde la humanidad estaba en guerra, pero “ahora” había tantos cambios, innovaciones y paz ante mis ojos, que me sentía feliz de nacer en el tiempo y lugar en que vivo.

Solo mirar al exterior me hace recordar los capítulos que el “fantástico” libro de texto podía darme, en el presente tenemos demasiadas similitudes aterradoras, sabiendo lo que acontece día a día en nuestro planeta. Porque no podemos ser ajenos a lo que pasa en otros países y pensar que no nos afecta, ¿recuerdan las consecuencias económicas con la salida del Brexit? O mejor aún, los miles de inmigrantes temerosos, que han resultado tras el nuevo mandatario estadounidense.

Entonces imaginemos ahora, las consecuencias de alimentar la idea de la guerra, no es difícil si vemos los movimientos bélicos que crecen en oriente gracias a las ambiciones políticas de los más fuertes; y nosotros aquí, creando tendencias en twitter.

La guerra es un tema real, una situación que viven muchos en carne propia, y que si escapamos a ocuparnos de ella podríamos ser todos afectados; nosotros, siendo afortunados observadores, debemos demostrar los avances que presumimos como humanidad después de tantos años.

Seamos conscientes de las diferencias y del enorme folclor que existe en nuestra raza, enseñemos el significado que es ser “Humano” sin recurrir a los medios más brutales, cuando la razón es nuestra habilidad única, pero especialmente, nuestro afecto y respeto a la vida. Venimos de una generación nueva y llena de transformaciones, y es nuestro trabajo hacerle saber al mundo que las esperanzas no están equivocadas.

Nayeli Nohemí Estrada Barragán

ECOS DEL DEBATE

“El papel de los jóvenes ante los conflictos bélicos”

“En el contexto actual donde se vive una gran expectativa debido a las amenazas de una posible guerra termonuclear, los jóvenes debemos guardar la calma y levantar la voz desde nuestras trincheras en pro de la paz. Si bien es cierto que México hoy por hoy no es un país conocido internacionalmente como bélico, también es cierto que vivimos nuestras propias guerras internas y debemos comenzar a cambiar a nuestro país, generar una conciencia pacifista que traspase fronteras”.

Margarita Morales Raya, participante Mar Adentro

“Nuestra generación se encuentra ante una gran crisis de derechos humanos, los conflictos bélicos en diferentes regiones del mundo nos han mostrado la cara de las redes sociales usadas como medio informativo para todos, los jóvenes hemos usado esta herramienta para crear redes que han logrado manifestaciones de países completos e incluso acabar con dictaduras, pero nos falta más. Nuestra participación política debe de aumentar y verse reflejada en más acciones, tenemos una voz y por tanto tenemos que actuar para que sea escuchada”.

Rosa Isela Virgen López, juez Mar Adentro

COMPARTE

Escucha de viva voz a los líderes sociales compartir, en una entrevista, algunas de sus experiencias

“Sólo somos una raza, la raza humana”

Roberto Vivo es un empresario y autor uruguayo que desde muy joven tiene constantes inquietudes humanistas, mismas que le han llevado a preguntas y respuestas que plasma en un libro histórico, político y cultural llamado “La guerra, un crimen contra la humanidad”.

Gracias a la influencia de su abuelo, que era historiador, se volvió un fiel amante de las letras, argumentando que el hábito de la lectura y la escritura es una cosa que viene en sus genes. Después de participar en algunos movimientos políticos de su país, fue cuando comenzó su trabajo como escritor, con la inquietud de involucrarse en los acontecimientos mundiales y locales, impulsado por los problemas bélicos que había en su entorno, mismos que son su principal tema para valorar.

De joven pasó por distintas dudas sobre las guerras que acontecían, principalmente preguntas acerca de los fines o las razones que llevaban a dichos movimientos que sostenían banderas religiosas, cuyos mensajes en teoría eran la paz.

“En ese tiempo yo era un hippie músico y estábamos muy afectados por ver como jóvenes de nuestra edad morían sin sentido”.

Con esas inquietudes comenzó a trabajar en textos publicados online como “breve historia de las religiones del mundo” y “La paz, esa ilusión” donde a partir de ellos comenzó a buscar conciencia sobre todo en los jóvenes, con la intención de que no les fuesen indiferentes los temas de guerra en otros países.

“Se nos olvida que solo somos una raza, la raza humana y que el planeta es apenas un grande montón de arena en el universo.

Hoy nos encontramos con 36 conflictos armados donde mueren entre 100 y 50 mil por año, la mayoría civiles, la mitad niños, tenemos 60 millones desplazados por la violencia en el mundo y el índice de paz mundial calcula el costo de esta violencia con 14.3 millones de dólares, lo que ajustaría para alimentar a 900 millones de personas que sufren de desnutrición por 2 siglos.

Y tenemos gente que afirma que la violencia es parte de la naturaleza del hombre y que está en nuestro ADN, la verdad es que los científicos del siglo XX rechazan esa afirmación de manera categórica”.

Roberto define a la humanidad como un grupo que necesita generar conciencia antes de recurrir a la violencia, misma que no es la solución de los problemas. Asegura que nuestro mundo sería mejor si fuésemos capaces de cumplir los objetivos por los cuales se formaron instituciones como la ONU, y también si se apoyaran entre los países para que otras instituciones, fuera de las principales potencias, mediaran el magno problema que conlleva a guerra.

“Me gustaría compartir un debate con los líderes populistas, no solo personajes como Trump, también nombres como Chávez o Cristina Kirchner, porque todos ellos tienen una misma matriz y al final tienden al autoritarismo. Uno les pregunta a los jóvenes y solo al 30% le parece importante vivir bajo un sistema democrático, les da lo mismo. Este es el caldo de cultivo para esos líderes mesiánicos, que ofrecen soluciones fáciles para problemas difíciles, pero estos son globales y de largo plazo”.

Con estas palabras nos recuerda la importancia de que los jóvenes se vuelvan participativos en las propuestas positivas para su entorno local y global, pues de ellos depende el rumbo hacia donde llevan la sociedad en la que viven, misma que constantemente cae en proyectos bélicos a causa de problemas que llevan siglos sin solución y que solo necesitan una visión a futuro sobre lo que quieren arreglar por el bien de todos. Ese es el objetivo principal que deben desarrollar las nuevas generaciones.

Mensaje para los jóvenes “Súmate a Mar Adentro”

No solo tenemos que aceptar la diversidad de forma intelectual o tolerarla, si no que tenemos que abrazarla como un bien para nosotros mismos, porque eso es parte de la esencia de la humanidad. El planeta tierra es un granito de arena en el universo y somos todos pasajeros de la misma nave, no existe otra raza como la raza humana y debemos darnos cuenta que estamos todos juntos en este viaje y debemos apoyarnos los unos a otros, porque tiene que haber lugar para todos en este barco.

PERFIL

Roberto Vivo

Nació el 4 de julio de 1953 en Montevideo, Uruguay. Empresario y escritor uruguayo, fundador de El Sitio, uno de los portales líderes en América Latina durante la primera ola de internet, hacia fines de 1999.

VOLUNTADES

Historias de éxito que trascienden

SB Overseas

“Sb Overseas” es una organización belga de voluntarios que apoyan a refugiar familias de civiles que se encuentran en medio de conflictos bélicos.Operan en países afectados como Bélgica, Líbano y Siria, teniendo sedes con centros de apoyo para niños jóvenes y mujeres, dándoles estudios que recrean sus valores cívicos, y recolectan donaciones, enviadas a Medio Oriente.

En Líbano han abierto tres sedes desde 2013, y en cada una cuentan con escuela y centro para la mujer. En estos sitios se impulsa a los jóvenes, proporcionando ayuda psicológica y sesiones de sensibilización. Con la colaboración del equipo de Red Zone, distribuyen los donativos recolectados desde Bélgica, hacia las zonas de conflicto. También se apoya material, económica y logísticamente a los centros de educación, mismas escuelas que son atendidas por los propios ciudadanos.

SB Overseas, depende de sus voluntarios y las donaciones, se enfocan en programas de estudio, empoderamiento y ayudas de emergencia. Entre sus actividades recientes, han impartido una conferencia en Bruselas sobre el futuro de Siria, donde participaron la Unión Europea, las Naciones Unidas, gobiernos de Alemania, Qatar, Kuwait, Noruega y Reino Unido.

También han lanzado la campaña “Dar esperanza” que promueve la importancia en la educación de los niños Sirios, siendo la mitad de refugiados que huyen a países vecinos corriendo peligro de ser una generación perdida.

Organizaciones como esta, son un ejemplo del apoyo para los países afectados por problemas bélicos, de los cuales, los principales dañados son los ciudadanos que buscan oportunidad de vida y paz.

10 NOTAS POSITIVAS

1. La Academia Mexicana de la Lengua cumple 142 años.

2. Estudiantes del IPN desarrollan kit portátil para cargar batería automotriz.

3. La UNAM celebra nueve años de la Fiesta del Libro y la Rosa en favor de la lectura.

4. Expertos de la UNAM desarrolla videojuegos para combatir la obesidad infantil.

5. Egresados de UNAM desarrollan tecnología para reparar tuberías sin excavar.

6. Estudiantes del IPN desarrollan motor didáctico con materiales reciclados.

7. Estudiantes del IPN desarrollan software para identificar rutas seguras ante delitos.

8. La estudiante mexicana Giselle Mendoza Rocha crea plástico ecológico con naranjas.

9. El Ballet de Jalisco presenta El Jorobado de Nuestra Señora de París del 20 al 23 de abril.

10. El mexicano Isaac Hernández fue aplaudido de pie en teatro en Nueva York.

MAR ADENTRO PROPONE

Para saber…

La violencia también tiene un impacto en la economía global. En 2015 éste fue 13.3% del PIB mundial o $1,876 dólares por cada persona del mundo, según el Índice de Paz Global 2016.

Para leer…

La guerra, un crimen contra la humanidad de Roberto Vivo, es un libro que aborda historia de la guerra y de la evolución de la humanidad en su búsqueda de una activa y duradera paz mundial.