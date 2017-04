Campaña de referéndum en Turquía no fue equitativa: OSCE

La misión de observadores dice que los campos del ‘sí’ y del ‘no’ no tuvieron mismas oportunidades

ANKARA, TURQUÍA (17/ABR/2017).- La campaña del referéndum constitucional de Turquía que fortalece el poder del presidente Recep Tayyip Erdogan no fue equitativa, indicó el lunes una misión conjunta de observadores de la OSCE (Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa) y el Consejo de Europa.

Los campos del sí y del no "no tuvieron las mismas oportunidades", declaró Cezar Florin Preda, integrante de la misión de observación.

La campaña del referéndum estuvo marcada por un amplio dominio de los defensores del sí en el espacio público y en la prensa, mayoritariamente favorable a Erdogan.

"Modificaciones tardías en el procedimiento del escrutinio suprimieron importantes garantías", agregó, refiriéndose a la decisión del Alto Consejo Electoral (YSK) de validar los votos que no estaban marcados con un sello oficial.

Los dos principales partidos de la oposición turca, el CHP (socialdemócrata) y el HDP (prokurdo), denunciaron esta medida adoptada por el YSK en el mismo día de la votación, y anunciaron que iban a interponer un recurso.

"No hablamos de fraudes. No tenemos información al respecto" precisó sin embargo Preda, quien añadió que ello "no es de nuestra competencia". Pero "globalmente el referéndum no estuvo a la altura de los criterios del Consejo de Europa", añadió.

El presidente Erdogan esperaba en este referéndum un plebiscito, pero el domingo solo obtuvo el 51.41% de los votos, según los resultados provisionales difundidos por los medios de comunicación, y no se impuso en las tres mayores ciudades del país: Estambul, Ankara y Esmirna.