El Papa inicia las celebraciones del Jueves Santo con misa crismal

El Pontífice aseguró que el anuncio del mensaje cristiano 'no puede ser presuntuoso'

CIUDAD DEL VATICANO (13/ABR/2017).- El Papa Francisco celebró hoy la misa crismal, el primer acto importante de la Semana Santa, y advirtió a los católicos que el anuncio del mensaje cristiano "no puede ser presuntuoso".

Ante más de cuatro mil personas congregadas en la Basílica de San Pedro, el Pontífice bendijo los santos óleos que serán usados durante el próximo año al impartir los sacramentos de la confirmación y el bautismo.

Luego, en su sermón, precisó que "la verdad" del mensaje de Cristo, el evangelio, "no puede ser rígida" y llamó a anunciar y enseñar "toda esa verdad". Con el líder católico celebraron también los curas de la diócesis de Roma, que renovaron sus promesas sacerdotales.

Jorge Mario Bergoglio pidió a los sacerdotes predicar sus homilías "breves, en lo posible" y hacerlo con alegría.

"Como todo discípulo misionero, el sacerdote hace alegre el anuncio con todo su ser. Y, por otra parte, son precisamente los detalles más pequeños -todos lo hemos experimentado- los que mejor contienen y comunican la alegría", indicó.

"El detalle del que da un pasito más y hace que la misericordia se desborde en la tierra de nadie. El detalle del que se anima a concretar y pone día y hora al encuentro. El detalle del que deja que le usen su tiempo con mansa disponibilidad", añadió.

Más adelante precisó que "la verdad" de la "buena noticia" de Jesús nunca será abstracta, de esas que no terminan de encarnarse en la vida de las personas porque se sienten más cómodas en la letra impresa de los libros.

Insistió que la misericordia, también parte de esa "buena noticia", no podrá ser una "falsa conmiseración", que deja al pecador en su miseria porque no le da la mano para ponerse en pie y no lo acompaña a dar un paso adelante en su compromiso.

Sostuvo que "el espíritu de Dios" ilumina "cada pasito" que se pueda dar para acercarse a los propios "adversarios" y "dice" qué responderles.

"Esta mansa integridad da alegría a los pobres, reanima a los pecadores, hace respirar a los oprimidos por el demonio", apuntó.

Los ritos de Semana Santa del Papa continuarán este jueves por la tarde con la visita a la cárcel de Paliano, a las afueras de Roma, donde Francisco celebrará la misa que recuerda la última cena y cumplirá el gesto del lavado de los pies a 12 detenidos.