‘La OTAN ya no es obsoleta’, dice ahora Donald Trump

El mandatario afirma que ahora la organización ha hecho un cambio y combaten el terrorismo

GUADALAJARA, JALISCO (12/ABR/2017).- Donald Trump parece confirmar hoy que le resulta fácil cambiar de discurso: si hace unos meses descalificó a la OTAN como "obsoleta", hoy, literalmente, aseguró que "ya no es obsoleta".

El presidente de Estados Unidos ofreció una rueda de prensa conjunta, en la Casa Blanca, con el secretario general de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), Jens Stoltenberg, en donde él aseguró que tuvieron una "productiva discusión" acerca de qué puede hacer esa organización en contra del terrorismo, y que acordaron que seguirán trabajando de cerca en ese tema.

"Me he quejado de eso por mucho tiempo y ahora han hecho un cambio, y ahora combaten el terrorismo. He dicho que es obsoleta. Ya no es obsoleta".

En varios momentos de su campaña, tanto en la etapa interna en el Partido Republicano como en la carrera presidencial, Trump acusó a la organización militar en esos términos. En una recordada comparecencia pública, de hecho aprovechó ese argumento para subrayar que "Estados Unidos no puede seguir siendo el policía del mundo".

En una de las conversaciones más largas sobre el tema, ante el consejo editorial de The Washington Post, el 21 de marzo de 2016, Trump describió a la OTAN como una apuesta de "una época diferente. Fue establecida cuando éramos un país más rico. Ya no somos un país rico (...) la OTAN nos cuesta una fortuna y sí, protegemos a Europa con la OTAN, pero gastamos mucho dinero".

Este miércoles mantuvo sin embargo una de sus exigencias: que los demás aliados de la OTAN "enfrenten sus obligaciones financieras y paguen lo que deben".

Con 28 miembros activos, la OTAN es un tratado militar entre gobiernos que tuvo su origen en 1949 y una importante participación en la llamada Guerra Fría; tras el fin de ésta en 1989, se ha concentrado en acuerdos internacionales de seguridad.

Después, Trump dijo que "La OTAN sobrevive gracias a la generosidad de Estados Unidos"