No iremos a Siria: Trump

"No iremos a Siria. Pero cuando veo a gente usando estas horribles, horribles quínmicas, que durante la administración Obama habían acordado no usar, pero violaron ese acuerdo...".

En la conversación, que será transmitida mañana en el programa "Mornings with Maria" de Fox Business, Donald Trump no dejó de denunciar el ataque del que acusa al gobierno de Al Assad, que dejó al menos 86 muertos y que fue presuntamente cometido con gas sarín.

