EU acusa a Rusia de encubrir ataque químico de gobierno sirio

La Casa Blanca descarta que Moscú haya actuado como cómplice del mismo

WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS (11/ABR/2017).- La Casa Blanca acusó hoy a Rusia de haber encubierto el ataque con armas químicas contra la región siria de Idlib, cuya autoría fue atribuida al gobierno de Bashar al Assad, aunque descartó que Moscú haya actuado como cómplice del mismo.

Asimismo, la administración del presidente Donald Trump pareció inclinarse a favor de un cambio de régimen en Siria, aunque el vocero de la Casa Blanca, Sean Spicer, reiteró que el objetivo número uno de Estados Unidos es derrotar al grupo yihadista Estado Islámico (EI).

"No hay dudas de que no se puede tener una Siria pacificada con Assad en el gobierno. No vemos cómo eso pueda funcionar. No vemos un futuro en el que Siria tenga a Bashar al-Assad como el líder de ese gobierno", indicó Spicer en rueda de prensa.

Por separado, funcionarios estadounidenses que hablaron bajo condición de anonimato, dijeron tener plena seguridad sobre la responsabilidad siria en el ataque químico, aunque aclararon que no hay evidencias de complicidad de Rusia en esos hechos.

"No tenemos información sobre eso. Creo que es claro que los rusos están tratando de cubrir lo que realmente pasó ahí", manifestó uno de los funcionarios, quien citó una campaña de desinformación tendiente a señalar a los rebeldes sirios como los responsables del ataque químico.

Reveló que la evidencia recabada confirmó que al menos uno de los químicos que fueron utilizados en el ataque en la comunidad de Khan Sheikhoun, donde murieron más de 80 personas, entre ellas varios menores, fue gas sarín.

El gas habría sido disparado desde un avión SU-22 de la fuerza aérea que despegó del aeródromo de Shayrat, el cual fue blanco de más de 50 misiles Tomahawk, lanzados la noche del jueves desde dos destructores estadounidense en aguas del Mediterráneo, por órdenes de Trump, en represalia por el ataque químico.

Las fuentes estadounidenses citaron también la presencia en ese base militar de "personal históricamente asociado" con el programa sirio de armas químicas, tanto en los días previos al ataque como el día en que ocurrió.

Sobre los señalamientos rusos de que el ataque habría sido una provocación de los rebeldes para que se culpara al régimen de Damasco, la Casa Blanca desestimó esa versión, la cual calificó como falsa y carente de sustento.