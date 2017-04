Lanzan en EU un revólver en forma de oso de peluche

El Teddy Gun busca crear consciencia ante el mercado de las armas de fuego y su poca regulación

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS (11/ABR/2017).- Las armas de fuego son una de las causas más frecuentes de muerte en los Estados Unidos. Tan sólo para 2016, el número de decesos ocasionados por homicidios, accidentes o masacres de este tipo, ascendió a poco más de 82 muertes diarias; una de las tasas más altas de todo el mundo.

A raíz de esta situación, han existido múltiples maneras en que organizaciones, compañías, individuos y políticos han buscado reducir el número de armas disponibles para la población; y así bajar también la incidencia de este tipo de muertes. La más reciente campaña ha llegado en la forma de un arma-juguete.

Hace un par de semanas, el llamado Teddy Gun fue lanzado por la empresa FCB Global, en colaboración con el Consejo de Illinois en Contra de la Violencia con Pistolas. Este "juguete" fue creado con el fin de llamar la atención ante el superior número de regulaciones que existen para fabricar osos de peluche en comparación con la limitada cantidad de reglamentaciones para fabricar, comprar y poseer un arma.

De acuerdo a la información obtenida, el Teddy Gun tiene incluidas, en la zona de la cara y el pecho, el cañón, gatillo y tambor de un revólver pequeño. A pesar que las partes funcionales del arma no han sido incluidas dentro del diseño y no puede ser utilizado como una pistola, las dos organizaciones pretenden crear consciencia ante el poco regulado ámbito, de las armas de fuego.

El Teddy Gun mezcla un oso de peluche con un revólver para crear consciencia ante el mercado de las armas de fuego y su poca regulación.

Aunque estas leyes varían de estado a estado, en todo el país está autorizado que los ciudadanos carguen armamento consigo; una considerable cantidad de entidades no requieren permisos para comprar o poseer armas; y algunas otras permiten el uso de fuerza letal en defensa propia, sin que se les exija a los ciudadanos huir o esconderse previamente.

Específicamente en Illinois, los cartuchos no tienen un límite de municiones; y las autoridades no requieren registro alguno de las armas de fuego que se poseen dentro de su jurisdicción. Además, aunque no se tiene un número exacto, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos estimó en su ultimo estudio que existían 300 millones de armas en el país, equivalente a una por cada individuo vivo.

Esta campaña llega dos meses después que la administración de Donald Trump, a través de la facción republicana en la Casa de Representantes, anulara una legislación impuesta durante el periodo del ex-presidente Barack Obama; la cual limitaba la posesión de armamento para los veteranos de guerra a los que la Administración del Seguro Social les diagnosticara ciertos desórdenes mentales.