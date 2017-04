Mensaje ‘racista’ contra mexicanos en Uruguay sale de las redes sociales

Un usuario de Twitter publicó una imagen de un cartel de un café con la leyenda 'no se admiten perros ni mexicanos'

GUADALAJARA, JALISCO (10/ABR/2017).- Todo empezó con una broma para cinéfilos y se convirtió en una discusión sobre racismo, corrección política y uso de las redes sociales. Y no ha terminado: aún hoy, el cartel de un café de Uruguay con una "broma" sobre racismo contra mexicanos es tema de conversación.

El tuit original apareció el sábado temprano, cuando un usuario de Twitter publicó la fotografía con el cartel como una denuncia, pues en medio de la información general con el menú del día del negocio --en el barrio de Pocitos de la capital Montevideo-- estaba la cita "No dogs or mexicans allowed", es decir, "no se admiten perros ni mexicanos".

Aunque de inmediato hubo quien le dijo que se trataba de una cita de la película "Los ocho más odiados", de Quentin Tarantino, el autor de la foto subrayó que le parecía un comentario de mal gusto. La discusión se desató: muchos estuvieron de acuerdo con el autor de la imagen, pero muchos otros también criticaron que se tomara tan en serio una broma.

¿Broma o no? La discusión seguía todavía ayer y hoy lunes hay medios de comunicación en varios países que se hacen eco del tema. Pero no quedó allí.

Por un lado, el embajador mexicano en Uruguay, Francisco Arroyo, presentó una queja formal. "Ningún humor justifica la ofensa y no estamos dispuestos a dejarlo pasar", le dijo el embajador al medio Subrayado.

Mientras, una funcionaria de la Intendencia de Montevideo, Fabiana Goyeneche, pidió información sobre el negocio; pero luego, cuando personal de ese gobierno llegó al sitio para reunir información, la frase ya había sido borrada.

El otro elemento en esta discusión es la versión del café. Apareció el mismo sábado en la noche, con una foto de la película de Quentin Tarantino en la que el negocio recordaba que tienen por hábito escribir citas de cine. "Entendemos que puede haber sido insultante de manera accidental, por lo que es necesario aclarar que nunca haríamos este tipo de declaración en serio", dijo para terminar con el pleito.

Pero todavía después recomendó: "No se dejen llevar por la histeria. No se permitan pensar lo peor de cada situación por más que esté sugerido".

En Uruguay, el delito de odio racial puede ser castigado hasta con 20 meses de prisión. Aunque aún no queda claro si se procederá legalmente contra los dueños del local.