Muro de Trump es señuelo, falsificación y mentira: NYT

El rotativo señala que la edificación ‘’ha sido una idea idiota que comenzó como una línea de aplausos’’

NUEVA YORK, ESTADOS UNIDOS (09/ABR/2017).- El nuevo muro que pretende construir el presidente estadounidense Donald Trump "es un señuelo, una falsificación y una mentira", afirmó el diario The New York Times.



"Es una lástima que muchas preguntas no fueron consideradas antes de que la pared empezara a tomar forma. Ha sido un viaje notable para una idea idiota que comenzó como una línea de aplausos, como admitió en un momento Trump ante este diario", destacó en periódico en uno de sus editoriales.



El más importante diario de este país citó una declaración contradictoria y confusa del mismo Trump en el que se pronuncia por un muro similar al de Israel en donde primero declara que funciona y después se desdice.



"Si usted está confundido, es probablemente su culpa, porque usted no es Donald Trump, maestro constructor, presidente de Estados Unidos y fuente de la cita anterior, de una entrevista con el consejo editorial del Times antes de la elección", refirió.



"Trump siempre ha dicho cosas como esta, cosas que son contradictorias o falsas o impresionantes sin sentido. No importaba tanto cuando era sólo un tipo rico que le gustaba compartir sus opiniones con el mundo de la misma manera que algunas personas hablan en la televisión", anotó.

"Pero ahora está en la Oficina Oval, y las cosas que dice son tratadas de manera diferente. Las cosas se refugian en su cerebro y salen de su boca y alimentan al Twitter y antes de que usted lo sepa, el gobierno federal está tomando las propuestas para el gran muro fronterizo del señor Trump con México", dijo el diario.



"Cientos de empresas están expresando interés, la preparación de diseños. Los finalistas serán anunciados en junio. Entonces se construirán prototipos. Parece seguro que millones o miles de millones de dólares serán desperdiciados", advirtió.



El hombre a cargo de la barda por ahora es John Kelly, el secretario de Seguridad Nacional. "El señor Kelly no cree que una sola pared sea la mejor manera de asegurar la patria. Dijo en su audiencia de confirmación que una barrera física en sí misma no hará el trabajo".



Kelly dijo que "la defensa de la frontera suroeste realmente comienza a unas mil 500 millas al sur", es decir, para ayudar a América Central a enfrentar Las causas fundamentales del contrabando de drogas y la migración.



Tampoco cree que erigir un muro como lo describe el presidente Trump es posible. En declaraciones al Comité de Seguridad Nacional del Senado, el miércoles, expresó que "es improbable que construyamos un muro o una barrera física de mar a mar".



"¿Cómo construir un muro a lo largo de los mil 200 kilómetros del río Grande (río Bravo), el tramo de Texas de la frontera? ¿Lo ponen a nuestro lado y abandonan el río a México, o se apoderan del territorio mexicano, o lo ponen en medio del río, o hacen algún compromiso en zigzag? ¿Qué hace usted entonces sobre un tratado que requiere que ambos países tengan acceso abierto al río?", preguntó el Times.



"¿Cómo se trata con los propietarios privados? ¿Qué pasa con los indios Tohono O'odham, cuya reserva se extiende a lo largo de la frontera en Arizona y que no quieren ninguna parte de un muro en su tierra sagrada?", abundó el rotativo.



"¿Qué sucede cuando partes de la gran muralla se convierten en una gran represa, atrapando las aguas y los escombros, y colapsando?", consideró.



"¿Cómo se superan los túneles profundos, drones y catapultas?, ¿Qué pasa con las toneladas de drogas que pasan por los puertos existentes?, ¿Sabías que los cárteles de la droga tienen barcos y submarinos?", indicó.



"¿Cómo evitas causar más muertes cuando una frontera parcialmente amurallada envía a migrantes a zonas más remotas y mortales de desierto? ¿Te das cuenta de que una pared atraparía a millones de inmigrantes no autorizados en Estados Unidos? ¿O que un gran porcentaje de ellos vienen legalmente, a través de puertos de entrada, con visas válidas, y nunca se acercan a la frontera?", manifestó.



"Es una lástima que estas y otras preguntas no fueron consideradas antes de que la pared empezara a tomar forma", finalizó el diario.