Camión arrolla a multitud en el centro de Estocolmo

La policía no dio ninguna indicación que permita saber si se trata de un accidente de tráfico o de un ataque terrorista.

Según varios medios suecos, murieron tres personas, muchas resultaron heridas y se podía ver una densa nube de humo en el lugar de los hechos, una información que la policía todavía no ha confirmado.

El incidente, sobre el que la policía no dio más detalles, se produjo poco antes de las 13:00 horas locales a proximidad de unos grandes almacenes, en el cruce entre la calle peatonal más frecuentada de la capital y una de las principales arterias de la ciudad.

