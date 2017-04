Gran Bretaña defenderá Gibraltar ante su salida de la UE

La decisión, en todo caso, no se hará sin el consentimiento de los habitantes de la colonia en el sur de España

LONDRES, REINO UNIDO (07/ABR/2017).- La soberanía de Gibraltar no estará sobre la mesa de las futuras negociaciones entre Londres y Bruselas; al menos no sin el “consentimiento” de los habitantes del Peñón. Así se lo dejó en claro la primera ministra británica, Theresa May en una charla con el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk.

May subrayó que la posición del Reino Unido sobre el Peñón “no ha cambiado” y aseguró que buscará “el mejor acuerdo posible para Gibraltar ante la salida del Reino Unido de la Unión Europea” y “no habrá negociación sobre la soberanía” de la colonia “sin el consentimiento de su pueblo”.

La situación del Peñón ha incrementado la tirantez entre Londres y sus todavía socios europeos en los últimos días.

El antiguo líder conservador Michael Howard avivó la polémica al afirmar que el Reino Unido estaría dispuesto a defender por la fuerza Gibraltar, como hizo con las islas Malvinas en 1982.

A raíz de esa controversia, el ex ministro laborista Peter Hain puso sobre la mesa, a través de un artículo en The Guardian, la posibilidad de compartir con Madrid la soberanía de Gibraltar para evitar que el Peñón quede fuera de la Unión Europea (UE) con el “brexit”.

Ni May ni Tusk hicieron declaraciones a la prensa, aunque la primera ministra insistió en un comunicado en que espera forjar una relación “especial y profunda” con la UE una vez se rompan los lazos entre Londres y el club europeo, previsiblemente el 29 de marzo de 2019.

Una fuente europea confirmó que ambos dirigentes se comprometieron a adoptar un tono constructivo “y rebajar las tensiones cuando aparezcan, también cuando las negociaciones en temas delicados como Gibraltar se vuelvan inevitablemente difíciles”.

EL DATO

Reencuentro

Donald Tusk y Theresa May mantuvieron en Downing Street, despacho oficial de la primera ministra en Londres, su primer encuentro desde que el Gobierno británico activó la semana pasada el Artículo 50 del Tratado de Lisboa, que inicia el proceso de salida del Reino Unido de la Unión Europea.

Un portavoz explicó tras el encuentro que May agradeció a Tusk el “enfoque constructivo” del borrador con las directrices para el futuro diálogo que publicó el viernes el Consejo.