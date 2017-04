Niegan que Benedicto XVI haya sido presionado para renunciar

Según rumores, Barack Obama habría intervenido para provocar la caída del Pontífice

CIUDAD DEL VATICANO (06/ABR/2017).- Georg Gaenswein, histórico secretario privado de Benedicto XVI, negó la existencia de presiones contra el entonces Papa para empujar su renuncia, que sacudió al mundo el 11 de febrero de 2013.

"No es para nada verdad, es inventado, es una afirmación sin fundamento", aseveró el también prefecto de la Casa Pontificia del Vaticano sobre los rumores que circularon en los últimos días respecto de la dimisión de Joseph Ratzinger, en una entrevista al programa de la televisión italiana "Matrix".

Así, el clérigo desmintió una supuesta intervención del presidente de Estados Unidos, Barack Obama, el cual -según algunos reportes de prensa- habría ejercido presión para provocar la caída del pontífice.

Gaenswein aseguró haber hablado con el Papa emérito sobre estas publicaciones y rumores, y él "dijo que no era cierto".

"La renuncia fue una decisión libre, bien pensada, bien reflexionada y también bien rezada. Estas cosas que se han leído recientemente son inventadas y no son verdaderas. El Papa Benedicto no es una persona que cede a presiones. Todo lo contrario", precisó.

"Cuando hubo desafíos y cuando se tuvo que defender, tanto a la doctrina como al pueblo de Dios, fue justamente él quien se comportó de manera ejemplar: no huyó cuando llegó el lobo, sino que resistió, y esto nunca habría sido un motivo para dejar el pontificado ni para renunciar", estableció.

Más adelante, calificó de "muy cordiales" y "muy buenas" las relaciones entre el Papa Francisco y Benedicto XVI, con visitas y diálogos frecuentes.

Fue muy claro en precisar: "Francisco es el sucesor de Pedro". Recordó que Ratzinger "fue el Papa", pero renunció y se retiró a rezar, que es una forma de ayudar a su sucesor en el gobierno de la Iglesia, "que no se logra sólo con las palabras y las decisiones, sino también con la oración y con el sufrimiento.

Meses atrás, algunas declaraciones de Gaenswein habían causado confusión y generado polémicas, porque fueron interpretadas como un aval a la tesis de que existen dos Papas. Ahora, el arzobispo aclaró.

"No hay ningún malentendido. Sí hay interpretaciones diferentes, a veces un poco maliciosas, esta es la vida, es el mundo y también es la Iglesia. No veo ninguna confusión. A veces veo alguna nostalgia y algún malentendido, pero una confusión sobre los papeles, sobre quién es el Papa, esto yo no lo percibo", agregó.

Más adelante minimizó el impacto de un "lobby gay" en el Vaticano, desestimó que se trate de un grupo de poder, aunque reconoció que durante el tiempo de Benedicto XVI "se trató de remediar" y de dar "una respuesta necesaria" a la presencia de homosexuales en las estructuras vaticanas.

"Se ha exagerado la importancia de este grupo; se dio una respuesta y una solución en su momento. Hablar de 'lobby' de poder no solo es exagerado, ¡sino cien veces exagerado!", ponderó.

La entrevista de Gaenswein fue publicada ante el inminente cumpleaños número 90 de Joseph Ratzinger, el próximo domingo 16 de abril.

En estos días, en el entorno del Vaticano se ha vuelto a hablar de la renuncia del Papa, pero esta vez de Francisco, luego que el ex superior de la Compañía de Jesús, Adolfo Nicolás Pachón, reveló haber dialogado con el pontífice sobre este tema.

"(El Papa me pidió) tomar en seria consideración el desafío de Benedicto", contó el ex "Papa negro", como se le conoce coloquialmente al prepósito general de los jesuitas, en un artículo publicado por la revista española "Mensajero".

Agregó que Jorge Mario Bergoglio le confesó: "Pido al buen Dios que me llevo con él cuando los cambios serán irreversibles".

A decir verdad, en múltiples oportunidades el pontífice se ha referido a la renuncia, dejando entrever que podría seguir los pasos de su predecesor, pero sin anticipar cuál será su decisión final.