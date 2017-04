Rafael Correa llama a ecuatorianos a 'votar con amor'

Este domingo, Ecuador celebra la segunda vuelta de las elecciones presidenciales

QUITO, ECUADOR (02/ABR/2017).- El presidente de Ecuador, Rafael Correa, llamó a sus conciudadanos a votar "con amor, no con odio", luego de emitir su sufragio en una escuela del norte de la capital, en el marco de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales.

Tras depositar su voto en la urna ubicada en la escuela San Francisco de Quito, el mandatario saliente destacó que con estos comicios Ecuador se juega el futuro con cambios históricos. "No quiero anticipar criterios, sólo tengo gratitud para el pueblo ecuatoriano e invito a votar con amor a la Patria, no con odio", indicó.

Aseguró que desde hace varios meses ya tienen todo listo para la transición de poder, nombrando una comisión tripartita con diferentes instituciones, entre ellas la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (Senplades). "Va a ser una transición ordenada y con la mayoría de los problemas resueltos".

"Es un momento decisivo para la región porque hemos tenido una reacción conservadora en los últimos años. Las elecciones ecuatorianas son muy importantes para ver si continúa esa tendencia o le metemos fuerza a esa tendencia progresista", declaró Correa a su salida del colegio electoral.

Antes de acudir a sufragar, el presidente participó en la inauguración de la segunda vuelta electoral en las instalaciones del Consejo Nacional Electoral (CNE), donde llamó a los actores políticos a actuar con seriedad y los exhortó a "ser humildes en la victoria y dignos en la derrota".

"Todos juntos a rechazar cualquier acto de violencia o intimidación que pongan en riesgo la estabilidad política y la paz social", pidió Correa, citado por la Agencia Pública de Noticias del Ecuador y Sudamérica (ANDES).

Indicó que esta fiesta cívica ratifica la independencia de las funciones del Estado, la estabilidad política alcanzada, la madurez democrática y la soberanía del pueblo.

En la ceremonia de apertura de los comicios en el CNE, el mandatario dijo que esta jornada democrática es observada no sólo por la región sino por el mundo entero. "Que sea, insisto, una fiesta cívica, en un clima de unión, alegría, paz", aseveró.

"A votar con infinito amor, no con odio, no con revancha, no con exclusión sino con convicción, con esperanza, con fe y con alegría, en homenaje a las 671 víctimas del terremoto del 16 de abril de 2016", exhortó mandatario a la población.

Recordó los desafíos que ha afrontado el país en los dos últimos años, desde el desplome de los precios del petróleo, el terremoto y las demandas multimillonarias contra el país, lo que, dijo, "nos servirán para forjarnos como mejor nación, como mejor sociedad".

Aseguró que el próximo 24 de mayo dejará una economía estable y en crecimiento, con una democracia sólida e intensa, y un país transformado y con la esperanza renacida, y aunque no ha buscado nada personal, ha sido un privilegio servir a la nación.

Los candidatos a la vicepresidencia de Ecuador Jorge Glas, del partido oficialista Alianza PAIS, y Andrés Páez, de CREO-SUMA, también ejercieron su derecho al voto y coincidieron en pedir a la ciudadanía que acuda a sufragar "en paz".

Unos 12.8 millones de electores fueron convocados este domingo a las urnas para votar y elegir entre Lenin Moreno (de la oficialista Alianza PAIS) y Guillermo Lasso (de la coalición opositora CREO-SUMA) al sucesor de Correa, quien tras 10 años en el poder dejará el cargo el 24 de mayo.

En la primera vuelta del pasado 19 de febrero, el primer lugar lo obtuvo Moreno con un 39.36 por ciento de los votos, seguido de Lasso con un 28.09 por ciento.

Los primeros resultados oficiales de esta segunda y definitiva vuelta electoral serán dados a conocer por el Consejo Nacional Electoral entre las 20:00 y 21:00 horas locales de este domingo (01:00 y 02:00 GMT del lunes).