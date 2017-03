Congreso de EU rechaza pedido de inmunidad para Flynn

Legisladores señalan que la investigación de sus conexiones con Rusia debe avanzar más primero

WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS (31/MAR/2017).- Los investigadores en el Congreso de Estados Unidos rechazaron el viernes una oferta del ex asesor de Seguridad Nacional Michael Flynn de cooperar a cambio de recibir inmunidad, señalando que la investigación de sus conexiones con Rusia debe avanzar más antes de hablar de un acuerdo.

El abogado de Flynn dijo que había conversaciones sobre otorgarle inmunidad a cambio de sus declarar ante las comisiones legislativas que investigan la intromisión del Kremlin en las elecciones presidenciales.

Un colaborador del Congreso dijo que se habló de inmunidad en las discusiones preliminares de la comisión de inteligencia del Senado, pero que todavía no era el momento de hablar de las condiciones. El colaborador habló bajo la condición de anonimato por no estar autorizado a informar sobre las conversaciones privadas. El Departamento de Justicia no respondió de inmediato a los pedidos de declaraciones.

El demócrata de mayor jerarquía en la comisión de inteligencia de la Cámara de Representantes, Adam Schiff, dijo que se discutiría el asunto con la comisión del Senado y el Departamento de Justicia. El hecho de que Flynn insinuara la inmunidad era significativo, afirmó.

"Ante todo debemos reconocer cuán grave y trascendental es que un ex asesor de seguridad nacional del presidente de Estados Unidos pida inmunidad ante la posibilidad de un enjuiciamiento", dijo Schiff en un comunicado.

El abogado de Flynn, Robert Kelner dijo que ninguna "persona razonable" con asesoría legal respondería preguntas sin tener la seguridad de no ser enjuiciada, en vista de que algunos legisladores han dicho que el teniente general retirado debería responder a cargos penales.

El FBI ha indagado en los vínculos de Flynn con Rusia y las comisiones de inteligencia están haciendo lo mismo como parte de su investigación de la intromisión rusa en las elecciones presidenciales de 2016 y los lazos que pudieran existir entre socios de Trump y el Kremlin.

Desde julio, el FBI está investigando la intromisión de Rusia en las elecciones y la posible coordinación con socios de Trump.

El presidente Trump intervino el viernes al tuitear que Flynn "¡debe pedir inmunidad porque es una cacería de brujas (pretexto para gran derrota electoral) de la prensa y los demócratas de proporciones históricas!".

Kelner emitió un comunicado después que el periódico The Wall Street Journal informó que el pedido de inmunidad formaba parte de las negociaciones de Flynn con las comisiones. El abogado dijo que las negociaciones estaban en curso y no entraría en detalles.

Un colaborador legislativo confirmó que las discusiones con la comisión de inteligencia del Senado incluían la inmunidad. La fuente habló bajo la condición de anonimato por no estar autorizada a informar sobre las conversaciones privadas.

El vocero de la comisión de inteligencia de la cámara baja, Jack Langer, dijo que Flynn no ha ofrecido declarar a cambio de inmunidad.

En las últimas semanas, otras cuatro personas cercanas a Trump han dicho que declararían ante las comisiones. Hasta el miércoles, la comisión del Senado había pedido entrevistar a 20 personas como parte de la investigación.