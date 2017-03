El muro es inmoral, indecente, inefectivo y ridículo: Pelosi

''No nos opondríamos a una protección fronteriza que no sea el muro, como un incremento de la tecnología'', dice

WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS (30/MAR/2017).- La líder de los demócratas en la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, señaló que su bancada no apoyará recursos para el muro fronterizo propuesto por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, porque el proyecto es "inmoral, indecente, inefectivo y ridículo".

Pelosi adoptó así una postura similar a la bancada demócrata de la Cámara Alta, encabeza por el senador demócrata de Nueva York, Charles Schumer, quien amenazó a los republicanos con paralizar el gobierno federal si incluyen el dinero para el muro y deportaciones en el presupuesto de 2017.

"No nos opondríamos a una protección fronteriza que no sea el muro, como un incremento de la tecnología, hay cosas mejores que podemos hacer. Ese no es el problema", dijo Pelosi en su rueda de prensa semanal en el Capitolio.

"El problema es gastar miles y miles de millones de dólares en un muro de dos mil millas. Es inmoral, indecente e inefectivo. Es tan ridículo", remató la legisladora demócrata de California.

El Congreso debe aprobar la resolución continua de gasto del presente año de abril o de lo contrario el gobierno federal no contará con recursos para su operación regular, salvo las áreas de emergencia nacional, como los controladores de tráfico aéreo, hospitales y rescatistas.

A menos de un mes del vencimiento del plazo para un eventual acuerdo presupuestal, aún existen 200 categorías de gasto sin resolver, dijo Pelosi, quien evitó comprometer el apoyo de su bancada hasta analizar el contenido de la versión final.

"Tenemos que ver que hay en la iniciativa de gasto. Siempre ha sido una negociación y nunca han sido capaces de aprobarla sin apoyo demócrata (...) Queremos una legislación que satisfaga las necesidades del público estadunidense y no tenga píldoras venenosas", dijo.

Por separado, el líder de los demócratas en el Senado, Charles Schumer, señaló la víspera que el movimiento de legisladores contra el muro de Trump está creciendo en el Congreso, no sólo entre demócratas sino entre republicanos por ser una idea impráctica y onerosa.

"El movimiento contra el muro está creciendo, hemos dicho que no vamos a tolerar un resolución presupuestal con (fondos) para el muro y (...) creo que nuestros colegas republicanos se darán cuenta que poner el muro en la Resolución Continua (...) es una acción perdedora", advirtió Schumer.

En coincidencia el senador republicano Roy Blunt, del Comité de Gastos, consideró probable que los fondos para la construcción del muro solicitados por Trump en el presupuesto suplementario 2017 sean hechos a un lado y eventualmente considerados en otro momento de este año.

El anuncio de los republicanos tuvo lugar luego que los demócratas amenazaron con el cierre del gobierno federal en caso que los republicanos insistan en incluir los fondos para el muro y para una fuerza de deportación en la iniciativa que debe ser aprobada antes del 28 de abril.

Un número creciente de senadores republicanos como Jeff Flake y John McCain de Arizona, así como John Cornyn de Texas, se han declarado escépticos del proyecto del muro, además de que la administración Trump debe lidiar con el problema de la expropiación de tierras en el Río Grande.