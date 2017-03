Hawaii prorroga orden que bloquea el veto migratorio de Trump

El Departamento de Justicia había dicho que si Watson concedía la solicitud debería hacer que el fallo fuera más específico

HONOLULU, HAWAI (29/MAR/2017).- Un juez federal en Hawaii prorrogó el miércoles una orden que bloquea el veto migratorio del presidente Donald Trump hasta que se resuelva una demanda del estado.

El juez de distrito Derrick Watson emitió el fallo escrito tras escuchar las argumentaciones.

Interesado en que continúe el bloqueo a la orden presidencial, el secretario de Justicia del estado, Douglas Chin, argumentó que el mensaje implícito en el veto es como un "letrero de luz neón que dice: 'no musulmanes, no musulmanes" que el gobierno no se molestó en apagar.

El Departamento de Justicia había dicho que, si Watson concedía la solicitud, debería hacer que el fallo fuera más específico para que sólo abarque la parte del decreto de Trump que suspende la entrega de visas a las personas provenientes de seis países de mayoría musulmana.

Chad Readler, abogado gubernamental, dijo que la congelación al programa estadounidense para los refugiados carece de efecto en Hawai.