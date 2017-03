Valls anuncia que votará por Macron en elecciones francesas

El ex primer ministro asegura que esto es para evitar la victoria de Marine Le Pen

PARÍS, FRANCIA (29/MAR/2017).- El ex primer ministro socialista francés Manuel Valls anunció hoy que en las próximas elecciones presidenciales votará por el que fue su ministro de Economía, el candidato socioliberal Emmanuel Macron, ante el riesgo de victoria de la ultraderechista Marine Le Pen.

"Ante la amenaza que representa el populismo, la extrema derecha (...) no se puede asumir ningún riesgo", se justificó Valls para explicar que se decantará por Macron y no por el candidato socialista, Benoît Hamon, que le venció en las primarias de su partido en enero.

Insistió en que su apuesta por Macron es una cuestión "de razón", y precisó que no se alineará con su exministro de Economía, no hará campaña con él.

Aseguró que no hay ninguna negociación con Macron y repitió que si vota por él es porque no quiere "asumir ningún riesgo".

Valls, que dejó el Gobierno en diciembre para concurrir a las primarias socialistas un mes después, señaló que no iba a apoyar a quien le venció en esas primarias alegando "la crisis de la izquierda" y "la marginalización de nuestro candidato".

Reprochó a Hamon que haya dejado de lado en su campaña a "la izquierda de Gobierno", a "la izquierda reformista" que él representaba.

Preguntado si podría ser excluido del Partido Socialista por haber incumplido el compromiso de las primarias de respaldar al candidato vencedor, replicó con una interrogación retórica marcada por un tono de indignación.

"¿Excluido por los que no han respetado ninguna regla durante cinco años?", señaló en alusión a la posición de Hamon y de una parte de su partido que se opuso a algunas de las políticas del Gobierno de François Hollande.

Manuel Valls afirmó que está convencido de que el Frente Nacional de Marine Le Pen "está más fuerte de lo que nos dicen los sondeos" y precisó que es posible que la candidata ultraderechista obtenga en la primera vuelta del 23 de abril un 30 % de los votos, lo que -según su análisis- le pondría en disposición de ganar la segunda vuelta el 7 de mayo.

Por otro lado, indicó que la posibilidad de que el candidato de la derecha, François Fillon, sea el que se califique a la segunda vuelta frente a Marine Le Pen sería la peor opción porque entonces sería mayor el riesgo de victoria de la presidenta del FN.

Pese a todo, en un duelo Fillon-Le Pen, puntualizó que optaría por el primero: "frente a la extrema derecha, siempre asumo mis responsabilidades".

En una primera reacción a las palabras de Valls, Macron agradeció en la emisora "Europe 1" el anuncio de que votará por él, pero también advirtió que él será "el garante de la renovación de caras, de la renovación de las prácticas".

Por su parte, Hamon había anticipado el pronunciamiento de Valls, al comentar en el canal "France 2" que no le sorprendía.

Hamon dijo que la posición del ex primer ministro "crea decepción, tristeza" pero también que sabía al ganar las primarias que "los que habían fracasado no me iban a dejar hacer la campaña tranquilamente".