Trump echa atrás plan contra el cambio climático de Obama

El mandatario firmó un decreto para eliminar el Plan de Acción del Clima, planteado por su predecesor

WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS (29/MAR/2017).- De nueva cuenta Donald Trump, presidente de Estados Unidos (EU), busca desmantelar un plan de su predecesor. Con la firma de la Orden Ejecutiva de Independencia Energética, Trump cumple una de las promesas de campaña de desechar los planes de Obama para frenar el cambio climático.

La orden tiene como objetivo eliminar el Plan de Acción del Clima, que recortaba las emisiones de gases contaminantes por el sector del carbón. Además, se pide la suspensión, anulación o evaluación de varias medidas para impulsar la producción energética nacional de combustibles fósiles.

El decreto promueve la independencia energética del país y la creación de empleos, en particular en la industria del carbón. Según Trump, esto reavivará dicha industria y creará empleos, y proclamó que esto significaba “el comienzo de una nueva era” en la producción energética.

Ante estas declaraciones, expertos en economía aseguran que esto no beneficiaría realmente al sector del carbón, debido a que no es producto de importación. Además, indicaron, de seguir abiertas las minas, no se puede asegurar el aumento de empleos debido a que se ha implementado la mecanización en la minería.

Sin embargo, así como los esfuerzos de Obama fueron obstaculizados en la corte, organizaciones ambientalistas prometen luchar en la corte contra la agenda en favor de combustibles fósiles.

Por otra parte, el plan de Trump no menciona la participación de EU en los Acuerdos de París, firmado en 2015, que busca limitar las emisiones mundiales de CO2 para que el aumento de la temperatura del planeta sea manejable.

Aún queda pendiente qué pasará ante la posibilidad de salida de EU del pacto, un proceso que no será de la noche a la mañana y que podría echar para atrás el acuerdo, al tratarse de una potencia que, después de China, es el mayor emisor de gases efecto invernadero.

PARA SABER

Sin relación con los acuerdos internacionales

“Política domina sobre ciencia”

La eventual salida de Estados Unidos de los acuerdos internacionales contra el cambio climático podrá dejar consecuencias negativas al medio ambiente en los próximos años, debido a que autoridades estadounidense prefieren tomar decisiones desde una perspectiva política y no con bases científicas, consideró Valentina Davydova Belitskaya, investigadora del Departamento de Ciencias Ambientales del CUCBA.

“Parece ser que el presidente de EU todavía no acepta la verdadera presencia del cambio climático. Desde su punto de vista es un juego político, sin embargo, hay que confiar en la opinión de los científicos”.

La experta aseguró que tan sólo en los primeros años de este siglo ya se llegó al límite en la emisión de bonos de carbono, por lo que se esperan consecuencias ambientales. Davydova mencionó que si no se toman las medidas necesarias para frenar el cambio climático, a finales del siglo podría haber un aumento general de 1.5 grados en la temperatura global. “Desafortunadamente la política domina sobre la ciencia”, sentenció la científica.

CLAVES

El “mito” y el Acuerdo de París

Farsa. Desde que inició su campaña, Donald Trump ha dicho que el calentamiento global es “una farsa” inventada por los chinos.

Energía. Obama contemplaba reemplazar centrales eléctricas de carbón por plantas de energía limpia, para minimizar el cambio climático.

Petición. A través de una carta, la empresa petrolera ExxonMobil pidió a la administración de Trump que respete el Acuerdo de París.