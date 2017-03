Escocia vota a favor de segundo referendo independentista

La independencia sería a fines de 2018 o inicios del año siguiente, una vez que estén más claros los términos de la salida de Reino Unido de la Unión Europea

LONDRES, REINO UNIDO (28/MAR/2017).- El Parlamento de Escocia votó hoy a favor de la propuesta de realizar un nuevo referendo por la independencia a fines de 2018 o inicios del año siguiente, una vez que estén más claros los términos de la salida de Reino Unido de la Unión Europea.

La votación -de 69 a favor y 59 en contra- abre el camino para que la primera ministra de Escocia, Nicola Sturgeon, solicite formalmente al gobierno central la realización de una segunda consulta independentista a menos de tres años del referendo de septiembre de 2014.

"No es mi intención hacerlo de manera beligerante, en cambio buscaré una discusión sensata", aseguró Sturgeon.

La primera ministra británica, Theresa May, ha dicho en repetidas ocasiones que no es el momento para un referendo ahora que Reino Unido inicia las negociaciones de su salida de la Unión Europea.

Sturgeon -quien es la líder del Partido Nacional Escocés (SNP por sus siglas en inglés)- escribirá una carta esta misma semana pidiendo al gobierno de Westminster que otorgue poderes temporales para organizar un referendo.

May criticó hace unos días al SNP de utilizar el Brexit (la salida del Reino Unido de la UE) como un "pretexto" para convocar a un segundo referendo independentista.

El referendo se realizaría entre octubre de 2018 y la primavera del siguiente año, para coincidir con la conclusión de las negociaciones del Brexit.

La política conservadora Theresa May tiene el poder de bloquear el referendo y, según los analistas, no concederá la consulta a Escocia en tanto no concluyan las negociaciones con el bloque de naciones europea.

La votación se esperaba el pasado miércoles, pero fue pospuesta tras el ataque en el Puente de Westminster, en el que un sujeto mató a cuatro personas, entre ellos un policía que resguardaba el recinto legislativo.

Las dos políticas más poderosas de Reino Unido -con ideologías opuestas de centro izquierda (Sturgeon) y de derecha (May)- están confrontadas públicamente desde principios de este mes sobre el futuro de Reino Unido fuera del bloque europeo.

"Se trata sobre todo de otorgar a la gente de Escocia la opción del futuro de este país", argumentó Sturgeon este martes.

Agregó que si May se niega a aceptar los términos del referendo antes de que finalice el Brexit estaría bloqueando la decisión de los escoceses sobre su futuro.

Por su parte, el secretario para Escocia del gobierno central, David Mundell descartó por ahora un referendo y señaló que de realizarse sería entre el 2020 y 2023, una vez que se conozcan las condiciones de la salida del Reino Unido de la UE.

En el plebiscito de 2014 para separarse de Reino Unido, los escoceses votaron mayoritariamente (56 por ciento ) por el "no" a una Escocia independiente.