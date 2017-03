Trump, menos poderoso que Trudeau

El diario canadiense The Globe and Mail llama al mandatario ''emperador sin ropa''

OTTAWA, CANADÁ (28/MAR/2017).- Con el sugestivo título de "El emperador Trump no tiene ropa", el diario nacional más influyente de Canadá, The Globe and Mail, resumió el editorial de su edición impresa en donde afirma que el presidente 'Trump tiene menos poder que el primer ministro Trudeau'.

El rotativo refiere que Estados Unidos y su presidente suelen ser los más poderosos de la Tierra, pero que actualmente el país tiene un sistema dividido de gobierno, que ha quedado demostrado en el intento de proponer leyes e implementar parte de la plataforma electoral.

El caso más reciente fue el revés que recibió Trump al presentar su "profundamente equivocado" proyecto de ley para revocar y reemplazar el Obamacare, el cual no fue reemplazado ni enmendado, "no irá a ninguna parte por ahora o por siempre".

El matutino señala que el proyecto de ley presentado la semana pasada refleja una "irreconciliable tensión" al interior del Partido Republicano respecto a modificar un sistema de salud que dejaría fuera a millones de estadounidenses.

"La razón fundamental por la que Obamacare sigue vivo es que Trump no es un emperador. El no es el Rey Trump. Es sólo un presidente. Y así, gracias a Dios y a los papeles federalistas, es como el sistema estadounidense trabaja".

The Globe and Mail indica que el ocupante de la Casa blanca tiene enormes poderes, sobre todo en política exterior, pero está muy lejos de ser "omnipotente", especialmente cuando se refiere a política interior.

En contraste, agrega, el primer ministro canadiense Justin Trudeau es la cabeza del gobierno, mientras que el presidente estadunidense es la "cabeza de una rama ejecutiva que no puede gobernar sin acuerdos con los congresistas.

El hecho de que el Congreso de Estados Unidos sea más independiente que el Parlamento canadiense, porque EU no es un sistema parlamentario, deja al presidente estadunidense con relativamente menos poder.

"El sistema estadunidense fue deliberadamente designado para crear un gobierno con muchas cabezas de poder competentes".

El diario agrega que Trump "puede ser capaz de aspirar todo el oxígeno de los medios de comunicación del mundo. Twitter puede burlarse de sus tweets. Su megáfono puede ser más fuerte y su púlpito bully más alto que cualquier otro presidente. Pero, aún con todo eso no puede aprobar una legislación sin obtener la aceptación de la mayoría de los 535 legisladores federales de Estados Unidos".

Asimismo, en materia de inmigración Trump ha tratado de impulsar cambios "contraproducentes y discriminatorios", mismos que han sido bloqueados por otro poder independiente: las cortes

El editorial fue acompañado de un cartón político que muestra a un Trump con rostro morado visiblemente irritado por no haber podido revertir el Obamacare.