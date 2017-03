Oficialismo convoca a marchar en Caracas contra OEA

Los venezolanos enfrentan una crisis dominada por una inflación de tres dígitos

CARACAS, VENEZUELA (28/MAR/2017).- El oficialismo venezolano convocó el martes a una marcha en rechazo a las posibles sanciones que podría aplicar la OEA al gobierno del presidente Nicolás Maduro.

A pocas horas de la sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) donde se debatirá la crisis venezolana, los oficialistas tomarán las calles del centro de Caracas en la denominada "marcha antiimperialista".

Las autoridades bloquearon con rejas los alrededores de la Asamblea Nacional, donde fue instalada una tarima para recibir a los manifestantes. El Congreso, de mayoría opositora, ha sido acusado por Maduro y otras figuras del oficialismo de promover una "intervención global" en el país sudamericano.

"Usted que está en su casa, que nos tiene rabia, está bien. No deje que esa rabia le impida ver lo que ocurre. Una bomba puede caer en su casa perfectamente así usted esté en contra de nosotros. Una bomba lanzada por esos ejércitos de coalición", afirmó el lunes el diputado y uno de los líderes del oficialismo Diosdado Cabello al llamar a los venezolanos a marchar contra la amenaza de "intervención militar" que aseguró que busca la OEA y su secretario general, Luis Almagro.

El reclamo de Almagro de que se convoquen elecciones generales en Venezuela -respaldado por 14 de los 34 Estados miembros del organismo- le dieron un nuevo aire a la oposición, que ha decidido recurrir a la presión internacional para lograr la salida de Maduro del gobierno luego de que se truncara en octubre un referendo revocatorio de su mandato.

Maduro superó en enero más de la mitad de su mandato de seis años por lo que la oposición quedó sin opciones para convocar a un referendo ya que la legislación venezolana no permite estas consultas en los dos últimos años de gobierno.

Tras evadir los controles migratorios que le habían impedido en febrero salir del país y pasar hacia la ciudad colombiana de Cúcuta para luego viajar a Washington, el presidente de la Comisión de Política Exterior, el diputado opositor Luis Florido, anunció que acudiría a la sesión de la OEA para solicitar la "aplicación" de la Carta Democrática Interamericana y reclamar elecciones y la liberación de los presos políticos.

Florido, quien pertenece al partido Voluntad Popular del dirigente encarcelado Leopoldo López, afirmó en su cuenta de Twitter que llevará al Consejo Permanente de la OEA la voz de un pueblo que clama por "auxilio" ante lo que llamó una dictadura que viola los derechos humanos.

El director de la encuestadora local Datanálisis, José Antonio Gil Yepes, descartó que las acciones del oficialismo puedan tener algún impacto entre la mayoría de los venezolanos y sostuvo que la campaña del gobierno sólo llegará a las "fuerzas más leales y radicales", que representan cerca de 20% de la población.

Gil Yepes dijo a The Associated Press, sin embargo, que "no ve condiciones" para que la oposición pueda aprovechar el momento y generar adhesiones ya que a pesar del creciente descontento que tienen por la administración de Maduro no se sienten identificados con los políticos adversos al gobierno.

En los últimos tres meses la popularidad de Maduro pasó de 18% a 22%, según estimaciones de Datanálisis, una de las principales encuestadoras del país. El analista atribuyó el repunte al "vacío de la oposición" para producir una alternativa política.

Los venezolanos enfrentan una compleja crisis dominada por una inflación de tres dígitos, severos problemas de escasez de alimentos, medicinas y otros bienes y una fuerte recesión.