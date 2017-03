Atacante de Londres no tendría vínculos con yihadistas

La policía descarta relación con grupos como el Estado Islámico o Al Qaeda

LONDRES, INGLATERRA (27/MAR/2017).- La policía británica descartó este lunes que el autor del ataque en el Puente de Westminster y Parlamento británico, Khalid Masood, tuviera vínculos con grupos yihadistas como el Estado Islámico (EI) o la red Al Qaeda.

"No hemos encontrado ninguna prueba de que hubiera una asociación con el Estado Islámico o Al Qaeda, aunque había claramente un interés en la yihad", declaró en un comunicado Neil Basu, asistente del comisionado de la Policía Metropolitana de Londres.

Las fuerzas de seguridad del Reino Unido creen que el agresor pudo "copiar" las técnicas de "bajo costo" que promueven esos grupos yihadistas para perpetrar atentados, pero no ha hallado evidencias de que planeara su ataque con otras personas.

"Sus métodos de ataque parecen estar basados en una baja sofisticación, con poca tecnología y técnicas de bajo costo copiadas de otros ataques", indicó.

Por lo improvisado del ataque cometido el pasado 22 de marzo y la incapacidad del grupo de nombrar al agresor, luego identificado por la Policía, se sospechaba que se trataba de otro caso de "lobo solitario" inspirado por el grupo extremista, pero sin relación directa.

Un día después de que Khalid Masood atropellara a decenas peatones en el puente de Westmisnter y luego acuchilló a un policía en el Parlamento británico, en los que cuatro personas murieron y unas 40 resultaron heridas, el EI reivindicó el ataque, al asegurar que fue cometido por un soldado del grupo yihadista.

Asimismo, Basu afirmó que no hay evidencias de que Massod se hubiera radicalizado en prisión en el año 2003 y que era pura especulación sugerir que había ocurrido.

Poco antes, la Policía dijo que calculaba que el atacante, que arrolló a decenas de personas en el Puente de Westminster conducía el vehículo a más de 120 kilómetros por hora, matando a tres peatones -el estadunidense Kurt Cochran y los británicos Aysha Frade y Leslie Rhodes, además lesionando a unos 40, 13 de los cuales siguen hospitalizados.

La madre del autor del atentado, Janet Ajao, se confesó "profundamente conmocionada, entristecida y aturdida" por el ataque perpetrado por su hijo.

"No perdono sus acciones ni apoyo las creencias que le llevaron a cometer esta atrocidad", indicó Ajao en un comunicado divulgado este lunes por los medios británicos.

Tras descubrir que fue mi hijo el responsable, "he derramado muchas lágrimas por las personas afectadas por este incidente terrible". "Deseo dejar absolutamente claro, para que no haya ninguna duda, que no perdono sus acciones ni apoyo las creencias que le llevaron a cometer esta atrocidad", insistió.