EU deportará a mexicano; esposa votó por Donald Trump

Su detención ocurrió el pasado 6 de febrero en su cita anual con los oficiales del ICE para acreditar su estancia en el país norteamericano

CIUDAD DE MÉXICO (24/MAR/2017).- Roberto Beristain, mexicano que ha vivido en Estados Unidos por 20 años, fue detenido el pasado 6 de febrero por autoridades migratorias norteamericanas y posiblemente sea deportado este viernes; su esposa Helen votó por Donald Trump porque confiaba en sus políticas migratorias.

"Ella se encuentra muy mal. Devastada totalmente (...) No está bien. De un día para otro le quitan el marido y llega a su casa y ya no duerme con él. Sus hijos preguntan por él y ya no está", dijo el hermano de Roberto a Univisión Noticias.

La detención de Roberto ocurrió cuando, junto con su mujer, viajó a Indianápolis a su cita anual con los oficiales de ICE para acreditar su estancia en el país norteamericano.

Su esposa Helen lo esperaba en el auto cuando un agente le informó del arresto del hombre de 43 años “por una deportación de hace 16 años y medio”, sostiene.

The South Bend Tribune relató que en el año 2000, Roberto Beristain recibió una orden de deportación de un juez de inmigración de Nueva York porque durante un viaje con su esposa a las cataratas del Niágara, cruzaron por error a Canadá, por lo que las autoridades al revisar sus documentos detectaron la situación ilegal del mexicano.

Desde entonces, Beristain obtuvo un permiso de trabajo, una licencia de manejo y hasta un número de Seguro Social para que le permitieran continuar en EU. Hasta que este año, con el cambio de políticas migratorias impulsadas por el presidente Donald Trump, la situación cambió.

De acuerdo con Helen Beristain, ella creyó que Donald Trump expulsaría a los migrantes que han cometido actos contra los Estados Unidos, además de que ayudaría a los indocumentados que benefician a su país.

En una petición en Change.org, describen a "Roberto Beristain como trabajador, auténtico y la persona más confiable, por lo que se esmera en ser el cocinero, camarero y anfitrión del restaurante que ofrece servicio a su comunidad y que sostiene económicamente a cerca de 20 familias".