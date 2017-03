Donald Trump descarta retractarse de sus dichos

El presidente estadounidense defiende su credibilidad en una entrevista a la revista Time

WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS (23/MAR/2017).- El presidente estadounidense Donald Trump defendió algunas de sus más controversiales acusaciones y dejó en claro que no tiene la intención de retractarse o pedir disculpas porque en la mayoría de los casos simplemente ha citado lo que otros han dicho, y los hechos le han dado la razón.



En entrevista con la revista Time, publicada este jueves, Trump defendió el uso de declaraciones que han probado ser incorrectas o falsas, insistiendo que en muchos casos lo único que ha hecho es repetir lo dicho por otro o publicado por medios, aún cuando le reputación de algunos de estos últimos sea dudosa.



"Soy una persona muy instintiva, pero mi instinto resulta ser correcto. Cuando todos dijeron que no iba a ganar las elecciones, yo dije, 'bien creo que ganaré'", dijo el mandatario en la entrevista para un artículo titulado "Trump y la verdad".



Confrontado con declaraciones de altos y respetados funcionarios y exfuncionarios de gobierno que han restado toda veracidad de sus acusaciones hechas a través de Twitter, Trump desestimó que ello pueda afectar su credibilidad.



"No lo creo", respondió el mandatario cuestionado en este sentido sobre la respuesta del director de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI), James Comey, a su acusación de que el ex presidente Barack Obama ordenó que espiaran sus oficinas en Nueva York.



Al comparecer el lunes pasado ante el Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes, Comey dijo no tener información para apoyar los mensajes en Twitter en que Trump hizo su acusación, sin haber presentado evidencia alguna al respecto.



"Tengo artículos (de prensa) que dicen que (el espionaje contra estadounidenses) está pasando (...) Vamos a ver qué pasa. Mira, yo he predicho muchas cosas que toman un poco de tiempo (en ser confirmadas)", insistió el mandatario.



En este caso Trump reiteró que los cuestionamientos no deberían apuntar hacia él, pues lo que hizo fue citar "a persona altamente respetadas y fuentes de grandes redes de televisión".



La persona "altamente calificada" es Andrew Napolitano, un ex juez de Nueva Jersey, que ha servido como analista legal para la cadena FOX y cuya acusación fue desmentida por los servicios de inteligencia británica.



Napolitano ha sido suspendido de manera indefinida por el canal, que tras el repudio de GCHQ, la súper secreta agencia británica citada por el exjuez, no tardó en distanciarse de la revelación que el analista hizo en uno de sus programas.



Sobre su denuncia como aspirante presidencial de que "miles" de musulmanes celebraron los ataques del 11 de septiembre de 2001 desde los techos de sus casas en Nueva Jersey, Trump justificó que el incidente fue reportado por el diario The Washington Post, uno de los medios informativos que ha acusado de difundir noticias falsas.



También durante la campaña, Trump acusó al papá de su entonces rival Ted Cruz de haber estado involucrado en el asesinato del presidente John F. Kennedy.



"Yo sólo estaba citando al periódico (el tabloide sensacionalista National Enquirer), como cité al juez el otro día, al juez Napolitano, como cité a (el presentador de noticias) Bret Baier (de la cadena FOX). Vaya, Bret Baier mencionó la palabra escuchas", se justificó cuestionado al respecto.



Trump insistió igualmente en su valoración de haber heredado un caos doméstico e internacional de su antecesor Obama.



"Creo que esa es la historia. Mira, mientras tanto, creo, no lo puedo estar haciendo tan mal porque yo soy el presidente y tú no", dijo al reportero.